Šahtar zbog rata traži 40 milijuna eura: Neće biti lako dobiti slučaj protiv Fife

Ukrajinski nogometni prvoligaš Šahtar pokrenuo je na Sportskom arbitražnom sudu (CAS) postupak protiv Međunarodne nogometne federacije (FIFA) zatraživši odštetu od 40 milijuna eura zbog odlaska stranih igrača usred rata u toj zemlji. Međutim, izvršni direktor Šahtara Sergej Palkin rekao je u razgovoru za Associated Press kako će biti jako teško dobiti spor protiv FIFA-e.

Predstavnici ukrajinskog kluba smatraju kako su financijski oštećeni zbog odluka FIFA-e nakon početka ruske agresije na Ukrajinu. Naime, krovna nogometna organizacija je donijela odluku da strani igrači i treneri u Ukrajini imaju pravo do 30. lipnja ove godine suspendirati svoje ugovore, ako ne postignu dogovor sa klubom.

- Brojni strani igrači su tada napustili klub bez odštete. Klub želi vratiti izgubljenih 40 milijuna eura, a FIFA treba nadoknaditi štetu za koju je odgovorna - rekao je Palkin, dan nakon što je pomogao u predstavljanju slučaja kluba protiv FIFA-e na sudu u Lausannei.

Palkin je istaknuo kako se Šahtar bori protiv "najveće i najutjecajnije nogometne organizacije."

Soccer Football - Champions League - Group F - Celtic v Shakhtar Donetsk - Celtic Park, Glasgow, Scotland, Britain - October 25, 2022 Shakhtar Donetsk fans display a Stop Putin, Stop War banner in the stands after the match

- Neće biti lako dobiti pozitivnu odluku. Ali važno je da se naši stavovi čuju.

- Ne želimo da europski klubovi koriste našu situaciju, to je najgori scenarij - rekao je Palkin.

U odvojenom, ali sličnom slučaju pred CAS-om, skupina ruskih klubova je također, osporila FIFA-ina pravila oko transfer.

Očekuje se kako bi CAS mogao donijeti presude sredinom siječnja.