Sagosen može ispasti u četvrtfinalu, a ipak igrati na Final-Fouru

Prema najnovijoj odluci Europskog rukometnog saveza, europski kupovi igrat će se od lipnja do početka rujna. To znači da će pojedini igrači u jednoj sezoni, primjerice u Ligi prvaka, igrati za dva kluba. Naime, većini igrača ističe ugovor krajem lipnja i velik broj igrača već je potpisalo ugovore s novim klubovima koji su važeći od sredine srpnja.

Norvežanin Sander Sagosen, najbolji lijevi vanjski s posljednjeg europskog prvenstva doveo ej francuski PSG do osmine finala Lige prvaka. Susret s Dinamom iz Bukurešta na rasporedu bi trebao biti početkom lipnja. Prođe li PSG dalje Sagosen bi za francuskog prvaka mogao odigrati još i susrete četvrtfinala. No, prođe li PSG na završni turnir, koji bi se trebao igrati 22. i 23 kolovoza, Sagosen više neće moći pomoći PSG-u. Naime, Norvežanin je potpisao za Kiel gdje se mora javiti u srpnju, dakle između četvrtfinala i završnog turnira Lige prvaka. I sad dolazi najbolje. Kiel bi mogao igrati na Final-fouru i to čak u polufinalu ili finalu protiv PSG-a. Parižani će pak biti na završnom turniru jači za Krištopansa koji će pak na završenom turniru Kupa EHF-a oslabiti berlinske "lisice" za koje trenutno igra.

Velike igračke promjene dogodit će se ovog ljeta i u Veszpremu. Mađarski prvaci u osminu finala igraju protiv Wisle i ako dođu na završni turnir morat će igrati bez Boruta Mačkovšeka koji odlazi u Pick Szeged, Mirsada Terzića koji odlazi u Češku, te Arpada Šterbika koji je završio igračku karijeru. U redu, bit će jači za Danca Markussena.

Celjani će susrete osmine finala protiv Kielca igrati bez Brazilca Silve koji je napustio klub. Kielce, koje također razmišlja o završnom turniru ostat će, ako izbore Köln, bez Blaža Janca koji će u novoj sezoni nositi dres Barcelone.

Prođe li Vardar, još uvijek aktualni osvajači Lige prvaka, na zavrni turnir pitanje je s kojim će sastavom igrati. Jer, kako je klub u teškoj financijskoj situaciji gotovo je sigurno da će na ljeto klub napustiti Šiškarjev, Dissinger, Skube i Gorbok.

Što se tiče hrvatskih rukometaša za sada nitko nije najavio promjenu sredine, barem što se tiče klubova koji igraju europske kupove. Jedino je pitanje hoe li Renato Sulić odigrati za Wislu još osminu finala i onda završiti igračku karijeru ili će to napraviti prije susreta protiv Veszprema.

Andrea Penezić najavila je kraj karijere na kraju sezone. Njezin Siofok plasirao se u polufinale Kupa EHF-a i igrat će na završnom turniru ali debelo iza njezine odluke. U polufinalu su i rukometašice Podravka Vegete. Ako će se završni turnir odigrati do kraja lipnja onda će Koprivničanke još moći računati na usluge Slovenke Stanko i Makedonke Gjorgjievske. Ako će se igrati u srpnju ili kolovoza onda će "kokice" morati bez ove dvije igračice koje u ljeto odlaze. Stanko u Metz, Gjorgjievska u Rumunjsku.