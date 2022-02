Ivica Kostelić komentirao hrvatski nastup na ZOI: Nismo se proslavili, ali se nismo ni osramotili

- Organizacija Igara je bila odlična, ali te restrikcije koje su tamo prevladavale su dosta omele Igre, rekao je proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić gostujući na HRT-u.

Posebnost ovih Olimpijskih igara bio je i umjetni snijeg, koji je u potpunosti korišten za Igre, a toga će, smatra Kostelić, biti sve više u budućnosti.

- Danas je stanje takvo u svijetu da je umjetni snijeg sveprisutan. Pitanje je samo u kojoj je mjeri zastupljen na stazi, tako da ne bi bilo puno drugačije i na nekim europskim skijalištima. Vjerojatno ćemo imati sve više Igara sa sve više umjetnog snijega, kazao je Kostelić koji se potom osvrnuo na rezultate hrvatskih alpskih skijaša i skijašica u Pekingu.

- Možda je (Vedran) Pavlek rekao na jednom internom sastanku najbolje: "Nismo se proslavili, ali nismo se ni osramotili." Moramo znati da je najveće adute bolest omela u pripremama i da su i Leona Popović i Filip Zubčić bili u karanteni neposredno uoči odlaska u Peking. Nisu se pripremili na nčin na koji je trebao. Samuel Kolega je dobro odradio slalom, Matej Vidović nije ispunio svoja očekivanja, kao ni Zubčić, rekao je Kostelić.

Alpska kombinacija vjerojatno je bila zadnji put dio Olimpijskim igara.

- To je dosta stvar koja je blizu srca i s dosta emocije je promatram. Vrlo ju cijenim i zaista, ako je to bila posljednja kombinacija na Olimpijskim igrama, to je bio nedostojan oproštaj od jedine "kraljevske" discipline koja spaja skijanje kao sport, rekao je Kostelić.

Osvrnuo se na nastup Amerikanke Mikaele Shiffrin koja nije završila tri utrke i Igre napušta bez medalje.

- Žao mi je zbog nje, ona je veliki šampion. Njoj nije lako, određeni pritisak koji postoji od okoline i koji mora podnijeti jedna takva superzvijezda, pogotovo ako se radi o skijašu iz velike nacije, onda to nije lagan posao. Ona će i dalje biti šampion, a nadam se da je sada izvukla neku lekciju, rekao je Kostelić.

Za kraj, pogled prema naprijed iz hrvatskog kuta...

- Možemo biti optimistični, još uvijek imamo reprezentaciju koja će u Cortini biti u punoj stazi. Sve ove aktere bi mogli vidjeti i za četiri godine, moći ćemo očekivati više i od Zrinke Ljutić koja će tada biti puno zrelija, a Zubčić će i dalje biti u dobrim godinama. Mislim da opet tada možemo biti na visokom nivou, zaključio je Kostelić.