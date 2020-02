Rusi snimili dokumentarni film o najvećem hrvatskom MMA borcu

Prije točno godinu dana odradio sam posljednju borbu u svojoj dugoj karijeri.Nije to bila moja volja već viša sila,ali sta je tu je!Tako je moralo biti!Više se ne borim ali i dalje uživam u treninzima ,mozda čak i više nego prije.Usprkos 10 operacija,trombozi i disekciji vertebralne arterije(moždani)uspješno sam se oporavio,sjajno se osjećam i sada treniram iz gušta,ne radi ‘moranja’ jer me čeka nastup.I nema ljepšeg osjećaja od onog nakon dobrog treninga!I odličan je osjećaj biti u dobroj formi i osjećati se dobro.A to bez treninga jednostavno ne ide!Jutros odradio bicikl sobni,vijaču,šado box par rundi,dobro istezanje i 100 zgibova!Na moju veliku žalost,više ne trčim radi ozlijedjenih i izoperiranih koljena,ali sve nadoknadim kroz vožnju bicikla i preskakanjem vijače jer je to znatno manje opterećenje za koljena.Večeras opet u dvoranu,samo za zagrijavanje radim 100 marinaca pa onda sve ostalo,istezanje,šado,hrvanje,vreća..Sve se može kad se hoće!Trenirajte i bavite se bilo kojim sportom!Fizička neaktivnost se skupo plaća i dovodi do propadanja tijela ali i uma!Zato bavite se sportom - i bez isprika,barem pola sata za sebe i svoje zdravlje se uvijek nadje!👊

