Runje nije imao dvojbe: Lukina priča filmski je scenarij, a novi talenti sve će ponoviti

Tradicionalni Večernjakov izbor nogometaša godine počinjemo razgovorom s bivšim hrvatskim vratarem Vedranom Runjom. Prošlo je godinu i pol otkako je postao član stručnog stožera Porta. Bivši hrvatski reprezentativac u portugalskom je velikanu, između ostaloga, zadužen za rad s vratarima. Sérgio Conceição glavni je trener i veliki Vedranov prijatelj još iz igračkih dana. Njihovo prijateljstvo jedan je od razloga zbog kojih je Runje prihvatio posao u Portu.

– Sretan sam, da nije tako, vjerojatno ne bih bio tu. Radim u velikom klubu sa sjajnom skupinom igrača, kao i trenerima suradnicima. Izazovi su veliki, no to ovaj posao čini još zanimljivijim i boljim. Koliko god to stresa donosi i naporno je u fizičkom smislu, od putovanja, pritisaka, imperativa rezultata i ostalih stvari, cijelo okruženje tjera te naprijed – počeo je Runje.

Koliko mu je drukčije opet proživljavati putovanja, treninge i karantene u odnosu na igračke dane?

– Igrač jednostavno odradi trening i eventualne sponzorske obaveze, a poslije ide doma i tu završava njegov radni dan. Ovdje je sada malo drukčije. Stalno su pripreme, analize utakmica, moraš voditi računa o zdravstvenom stanju svojih igrača, mentalnom fokusu... Ovo je puno kompleksniji posao. Imamo 25 igrača uza sve popratno osoblje, morate voditi računa o svakom detalju. Kao igrač razmišljaš samo o sebi, a to je najmanji problem.

Samo naklon

Nogometni SP je iza nas i sada mu je fokus vjerojatno na teškoj borbi za naslov prvaka u kojoj je Benfica u trenutačnoj prednosti?

– Igrali smo taj Liga kup cijelo vrijeme, stoga praktički nismo ni imali stanke, osim nekoliko dana. Sada nam slijedi ta borba u prvenstvu. Malo smo ove godine zaostali za Benficom. Oni su jako dobro počeli, bježe nam osam bodova. No, prvenstvo je dugo.

Iz netom završene kalendarske godine pamtit ćemo novi uspjeh naše nogometne reprezentacije.

– S obzirom na to što su dečki ostvarili u ova dva ciklusa svjetskih prvenstava, jednostavno im se trebamo nakloniti. Rezultati govore o tome koliko su to dobri igrači i prave veličine. Možemo im samo čestitati.

Za Vedrana Runju nema dvojbi o tome tko je bio naš glavni igrač.

– Nema se tu što posebno govoriti. Luka Modrić na mene je ostavio dojam još otkako smo počeli igrati u reprezentaciji. I svaki put se čovjek zapita – pa je li to moguće. Iz tog zajedničkog razdoblja u dresu Hrvatske pamtim ga kao sjajnu osobu. A treba li išta govoriti o njemu kao igraču? Cijela njegova životna i sportska priča pravi je filmski scenarij. Drago mi je da je ostvario sve u profesionalnom smislu, sve je to zaslužio.

Imao je Vedran potrebu još nešto naglasiti:

– Izuzetno mi je drago zbog Dominika Livakovića jer su u vezi s njime stalno bile neke sumnje. Bilo je i prije SP-a jako puno navodnih upitnika i onda je dečko stao na gol i pokazao svoju klasu. Uvijek je imao kvalitetu i samo mu je trebalo pružiti podršku. Trebalo mu je baš ono što je pokazao izbornik Zlatko Dalić. Momčad je stala iza Livakovića i ovo na zadnjem SP-u samo je logična posljedica.

A kada se sjetimo da smo nakon SP-a u Rusiji strahovali o toj smjeni generacije koja se na kraju dogodila nevjerojatno lagano?

– Iz ove perspektive tako izgleda. No vratimo se na sumnje nakon nekih lošijih rezultata u Ligi nacija. Kada se samo sjetimo Španjolske nakon koje je bilo milijun kritika. Dalić je to napravio jako inteligentno, anticipiravši što će se dogoditi. Protiv godina se ne može i što prije pripremiš teren za budućnost, šok će za igrače biti manji. Sada to izgleda jednostavno, ali nije baš tako. Daliću treba skinuti kapu, baš kao i cijelom njegovu timu stručnih suradnika. Sve je odlično pripremljeno i tempirano za ovaj zadnji SP. Dečki su sve zaslužili.

Kada analiziramo neke od razloga zašto je uspješna naša reprezentacija, često volimo kazati da je ta posebna energija između Dalića i igrača ipak bila presudan faktor?

– I kada smo bili sa Slavenom Bilićem, imali smo posebnu energiju. To u našoj nogometnoj reprezentaciji postoji od prvog dana, otkako postojimo. Uz tu današnju energiju o kojoj pričate, došla je i veća kvaliteta. Svima je nama bila čast biti dio te priče.

A i neke su nam se stvari vratile, posebice nakon trauma protiv Turske u Beču, finala iz Rusije protiv Francuza...

– Možemo se sada pitati je li nam svemir vratio. No prije svega je riječ o iskustvu velikih natjecanja. Sjetimo se da je Lukina generacija s dvadesetak godina počela igrati u reprezentaciji. Tu govorimo o velikoj kvaliteti, ne samo Lukinoj, nego i igrača poput Olića, Mandžukića, Šimunića... Na turnirima nemaš pravo na pogrešku. Sjetimo li se Turske, imali smo sjajnu momčad, no ta generacija bila je na početku tog sazrijevanja do vrhunske svjetske razine. Možda nam se Turska ne bi dogodila da smo prije nje odradili neko veliko natjecanje – kaže Runje.

Kako su Portugalci prokomentirali naš uspjeh na SP-u?

– S iznimnim divljenjem, iznenadio ih je naš ponovljeni uspjeh. Smatraju nas pravim nogometnim čudom.

A situacija s novim valom igrača izgleda nam poprilično komotna?

– Pratim stalno igrače koji dolaze, uspoređujem naše velike talente s ostalim svjetskim nadama. To su sve veličine koje i u budućnosti mogu ponavljati velike uspjehe. Naš je problem što to uzimamo zdravo za gotovo, a čak ni veliki i najozbiljniji sustavi to ne mogu postići ni desecima godina ozbiljnog rada. Ovo što radimo je nevjerojatno. Gvardiol je nevjerojatan, Šutalo je više nego zanimljiv, Majer je sjajan u francuskoj ligi koja je iznimno zahtjevna. On je prava desetka, jedan od zapaženijih igrača. Ne zaboravimo Ivanušeca koji će se, bez obzira na to što nije išao na SP, opet afirmirati, Juranovića bih također istaknuo...

Je li Porto možda bacio oko na nekog od naših igrača?

– Portovi skauti sigurno sve prate. Ne brinite se, ako bude zanimanja, javit će se oni... – smije se Runje.

Vedranov sin Roko član je druge momčadi Porta?

– Trenira s nama, a brani u B momčadi. Napreduje dobro, radi s igračima koji su na ozbiljnoj razini Lige prvaka i sigurno ima što naučiti – zaključio je Vedran Runje.