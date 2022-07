njemačka tenisačica

Rodila prije manje od godinu dana, a sad je u polufinalu Wimbledona: "To je ludnica!"

Za 103. tenisačicu svijeta i majku dviju djevojčica prvi je to plasman u polufinale nekog od Grand Slam turnira. Do sada je najdalje dogurala do trećeg kola u Wimbledonu 2015. godine.