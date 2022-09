Rijeka ponornica - gdje je kraj? U nekoliko mjeseci klub je upropastio 10 godina rada

Pet godina poslije dvostruke krune, Rijeka je u borbi za ostanak ili čak na putu u niži rang? Moguće, itekako. U skučenoj ligi s 10 klubova zapravo je to i lakše nego što na prvu izgleda. Paradoksalno, u takvom bi raspletu bila u prilično nepovoljnijem položaju u odnosu na recimo Istru koja je navikla na “davljeničke” utakmice. I za to je potrebno iskustvo.



Ako ništa drugo, bar nakon duljeg vremena imamo sezonu u kojoj ne znamo unaprijed konačni poredak jer smo ga od 2017. mogli gotovo napamet izrecitirati u svakoj fazi HNL-a – prvi Dinamo, druga Rijeka, treći Osijek, četvrti Hajduk, peta Gorica... Uz poneku varijaciju u ranijim i kasnijim fazama. Sad su u prvi plan iskočile neke druge sredine, premda je to manje posljedica njihova bogznakakvog rasta, a više onoga što se ovog ljeta događalo, ili se nije događalo, na Rujevici, u Gradskom vrtu ili Velikoj Gorici.