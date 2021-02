Rijeka bez pobjede, novi trener Istri dobio prvi bod u pet susreta

Rijeka je ovim rezultatom nastavila krizu rezultata upisavši samo jednu pobjedu u posljednjih pet kola, dok su gosti iz Pule osvojili prvi bod nakon pet uzastopnih susreta i to pod vodstvom novog trenera Danijela Jumića koji je prije tri dana naslijedi Fausta Budicina.

Gržan je šokirao Rijeku već u 5. minuti susreta. Nakon sjajne akcije gostiju izbio je "jedan na jedan" ispred Nevistića i lijepo zabio.

Međutim, vrlo brzo je stigao odgovor domaćina. Samo dvije minute kasnije Rijeka je izjednačila, a pogodak je postigao Murić naciljavši prizemnom loptom suprotni kut.

U 11. minuti Istra je zabila i drugi pogodak, Gržan je asisitrao Lončaru koji je s pet metara zabio za novo vodstvo. Međutim, nakon asistencije VAR-a pogodak je poništen jer je Gržan u začetku akcije igrao rukom.

U 26. minuti domaćin je mogao do vodstva, no Andrijašević je pucao preko gola. U 71. minuti sjajnu priliku imao je i Arsenić, ali je i on promašio. Samo minutu kasnije Andrijašević je pucao iz velike blizine nakon kornera, ali nije bio precizan.

Gosti su najbolju priliku u nastavku imali u 80. minuti, kada je Blagojević dobio "rolicu" na 16 metara, ali je prebacio cijela vrata.

Rijeka je i dalje četvrta sa 31 bodom, dok je Istra na začelju sa 14 bodova, četiri manje od Lokomotive.

Na vrhu ljestvice je Dinamo sa 48 bodova, tri više od Osijeka.