Recept za uspjeh Atletico Madrida: Riješiti se igrača kojeg su platili 125 milijuna eura

Atletico Madrid u aktualnoj polusezoni postigao značajan uspjeh i to uvelike zaslugom Diega Simeonea. Momčad koju je preuzeo bila je u raspadu, a brzo se pretvorila u dobro organiziranog natjecatelja za najbolje plasmane u španjolskoj prvoj ligi. Iskoristivši slabiju igru gradskog rivala, Atletico je zauzeo drugu poziciju, ali s čak 13 bodova iza Barcelone.

Španjolski mediji nastoje identificirati trenutak u kojem je počeo preokret za Atleticom. Zaključak - odlazak Joãoa Felixa. Mladi Portugalac bio je najskuplji igrač u povijesti kluba i trebao je zamijeniti Antoinea Griezmanna, ali Simeona ga nije uspijevao uklopiti u sustav. Držao ga je na klupi pa ga je pod pritiskom zbog basnoslovne cijene od 126 milijuna eura, koju je klub za njega platio, poslao u Chelsea.

Odlaskom Felixa u siječnju, Simeone je otklonio poslovni pritisak i mogao se koncentrirati na izgradnju sustava igre s igračima za koje u njemu ima mjesta. U polusezoni je Atletico osvojio najviše bodova među prvih pet timova španjolske lige, a gubili su samo od Barcelone i Real Madrida.

U Atletico se nakon manje uspješnog boravka u Barceloni od 2019. do 2021., vratio Antoine Griezmann i postao centralna figura Simeoneove momčadi. Premda je formalno na posudbi, od ljeta će službeno postati igrač Atletica i to samo za 20 milijuna eura, što je za igrača Griezmannovog kalibra vrlo povoljna cijena. Francuz je prema SofaScoreu najbolje ocijenjeni igrač LaLige s ocjenama od 7.71 do 10.

U aktualnoj sezoni je ukupno odigrao 43 utakmice, zabio 14 golova i upisao 15 asistencija, a uspješan je i u reprezentativnom dijelu s finalom Svjetskog prvenstva u Katru. Uz Griezmanna istaknuo se i argentinski reprezentativac Rodrigo de Paul, koji je u napravio značajan preokret u igri i postao važan član madridske momčadi.

Prema pisanju Marce, Felix bi trebao trajno napustiti Atletico, a klub se nada da će za njega dobiti najmanje 100 milijuna eura. Taj bi novac omogućio da održe na okupu stvoreni sustav i igrače te s uspjesima nastave i u idućoj sezoni.