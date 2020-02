Real će morati na ozbiljnu rekonstrukciju, zagrabit će duboko u blagajnu

Može se na svaku sudačku odluku gledati na različite načine, čak se i sudački eksperti razlikuju u svojim stavovima nakon što desetak puta pogledaju spornu situaciju s neke nogometne utakmice. No igrač Real Madrida Vinicius Junior ipak je malo pretjerao nakon utakmice u kojoj je njegov Real Madrid na svom stadionu poražen u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka od Manchester Cityja s 1:2.

Zidane vidi problem

– Gabriel Jesus kod prvog pogotka Cityja napravio je očiti prekršaj na Ramosu, svi su to vidjeli. Ja sam stajao kod aut linije i sve sam savršeno vidio. Danas postoji VAR, ali sudac nije želio zaustaviti igru i pogledati što se dogodilo. Uvijek se ponavlja ista priča. Suci na Santiago Bernabeuu namjerno griješe na štetu Reala – “ispalio” je Brazilac. O prekršaju na Ramosu može se diskutirati, ali da je Real stalno u nemilosti sudaca, baš i “ne pije vodu”.

I nije to baš nekakav veliki problem Reala, koliko je problematična njegova igra.

– Sudac mi je rekao da nije bilo Jesusova guranja. Mene više muče naši kiksevi – svjestan je problema trener Reala Zinedine Zidane.

No nije stvar samo ni u kiksevima koji su njegovu momčad na kraju koštali boljeg rezultata za uzvrat. Čak Manchester City nije odigrao neku od svojih boljih utakmica, možda je slabijem izdanju kumovala Guardiolina ideja da promjeni sustav. No Real Madrid nije uspijevao iskoristiti ni to. Dojam je da se Zidane previše uzda u individualnu kvalitetu svojih igrača, pomoću nje su uglavnom i rješavali sve suparnike, s tom su kvalitetom i stizali do naslova pobjednika Lige prvaka.No sada i drugi klubovi imaju igrače visoke kvalitete, uostalom City je imao u srijedu najboljeg na terenu, Kevina de Bruynea. A Real više nema Cristiana Ronalda koji je znao rješavati ovakve velike utakmice. Ima Garetha Balea koji, navodno, baš i nema previše volje za nogometom, više ga zanima golf. Tako je u srijedu i izgledao.

Slijedi im El Clasico

Dojam je da je ovom današnjem Realu polako stigao kraj i da će tijekom ljeta morati na ozbiljan remont, da će klub morati jako zagrabiti u blagajnu da bi posložio nekakvu novu momčad ako želi na osnovi individualne kvalitete rješavati probleme. Jer, momčadski to sve teže rade, ne vidimo ni kod Zidanea nekakvu ideju u igri za koju bi se mogli uhvatiti.

Ne treba Madriđane otpisivati pred uzvratni susret s Manchester Cityjem, mogu se oni vratiti, ali na dulje staze Real očito ima problema. Uostalom, nije uvjerljiv ni u Španjolskoj. Iako i Barca ima svojih oscilacija, sad ima dva boda više od Reala koji je u prošlom kolu izgubio od nejakog Levantea. Sudbonosni su dani pred Realom, 1. ožujka dočekuju upravo Barcelonu, koju “moraju” dobiti, a onda se nadati da će u uzvratu, bez isključenog kapetana Sergija Ramosa, naći put do četvrtfinala Lige prvaka.

