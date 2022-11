Raskinut ugovor: Kovač zbog nediscipline izbacio bivšeg njemačkog reprezentativca

Njemački nogometni prvoligaš Wolfsburg, kojega vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, raskinuo je ugovor s bivšim njemačkim reprezentativcem Maxom Kruseom (34) iz disciplinskih razloga.

Kovač je Kruseu zamjerio neprofesionalan odnos te negativan utjecaj na ostatak momčadi.

Kruse je u Wolfsburg stigao u siječnju ove godine, tijekom proljetnog dijela prošle sezone postigao sedam golova u 14 utakmica, ali ove je sezone od Kovačeva dolaska upisao pet nastupa, od toga dva u početnoj postavi te nije postigao niti jedan gol.

Foto: Andreas Gebert/REUTERS Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v VfL Wolfsburg - Allianz Arena, Munich, Germany - August 14, 2022 Bayern Munich's Joshua Kimmich in action with VfL Wolfsburg's Max Kruse REUTERS/Andreas Gebert DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Photo: Andreas Gebert/REUTERS

Posljednju utakmicu za Wolfsburg Kruse je odigrao još početkom rujna.

Wolfsburg je nakon 15 odigranih kola na sedmom mjestu Bundeslige sa 23 boda, 11 manje od vodećeg Bayerna, a sedam manje od drugog Freiburga.

