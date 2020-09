'Rakitić je imao izlike, izbjegavao je dolaziti, kao da se nije dobro osjećao u reprezentaciji'

Andrej Kramarić sjajno je počeo sezonu zabivši pet pogodaka u prva dva kola Bundeslige, od toga dva gola velikanu Bayernu. Reprezentativni napadač komentirao je početak Lige nacija koji je Hrvatskoj donio dva poraza, od Portugala 4:1 i Francuske 4:2.

- Nije bilo dobro, ali to je ipak samo Liga nacija. Portugal nas je i bez Ronalda nadigrao. Vidite, oni mogu bez Ronalda, a mi ne možemo bez Modrića. Ta je utakmica pokazala baš to. Nismo bili pravi, ali vjerujem kako ćemo u listopadu protiv Švedske i Francuske u Ligi nacija popraviti dojam i da ćemo biti dobri i protiv Švicarske u prijateljskoj utakmici. Ne podcjenjujem Ligu nacija, ali to nije Europsko ili Svjetsko prvenstvo. Bit ćemo pravi kad bude najpotrebnije - kazao je 29-godišnji napadač za 24sata, pa se osvrnuo na oproštaj Ivana Rakitića od reprezentacije.

- Čuli smo se. Zaželio sam mu sreću i zahvalio mu se na svemu što je dao Hrvatskoj. Iznenadila me njegova odluka. Kao da ju je donio preko noći. Odigrao je sjajno Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a nakon toga kao da se više u reprezentaciji nije dobro osjećao kao prije. Imao je Ivan uvijek neke izlike, kao da je par puta izbjegavao dolazak na reprezentativne akcije. Ponekad sam imao takav dojam. Dao nam je puno, ostat će upisan u povijest i njegovu odluku treba poštivati - zaključio je Kramarić.

Video - Ivan Rakitić objavio da više neće igrati za Hrvatsku: "Ovo mi je najteža odluka u karijeri!"