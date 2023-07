Prognoziranje da će Hajduk osvojiti naslov spada u tarot, ali ima sve preduvjete

Kontinuitet uprave kluba, sigurno trenersko rješenje na klupi, nikad vredniji kadar (oko 50 milijuna eura), rekordan broj članova, rekordna poslovna godina, ozbiljno odrađen prijelazni rok i široka klupa te praktički udvostručena svaka pozicija u momčadi činjenice su zbog kojih navijači Hajduka, ali i cijeli klub mirno ulaze u novu sezonu. Cilj se zna, osim skupine europskog natjecanja, Hajduk se, prema riječima svog šefa Lukše Jakobušića, uvijek mora boriti za naslov prvaka. Hoće li ga i osvojiti, to spada u sferu fantastike ili tarota. Ali dojam je da su čelnici tom cilju pridonijeli koliko god su znali i mogli. Svi preduvjeti su tu, a sve drugo ostaje na igračima i onome što naprave na terenu.

Kratak put od euforije do linča

Vjerojatno će protok vremena rasvijetliti i koliko je velik uspjeh Jakobušićeve uprave jer je sklonila klub od uličnog narativa, frakcija i vanjskih udara; destabilizacije koje smo ne tako davno viđali u klubu sada su nezamislive. I to je zasluga predsjednika i njegovih ljudi pa, iako prosječnom navijaču nije visoko na listi prioriteta, pronalazak balansa između euforije i linča, u koji ona učas prerasta, preduvjet je zdravlja kluba i atmosfere koja generira sve oko njega i koju u klubu izuzetno uspješno prodaju i od nje doslovno žive te zbog marketinga sve manje ovise o direktnim prihodima od izlaznih transfera. Iskra se zapalila kada je vrlo loš Hajduk pobijedio u Maksimiru na otvaranju prvenstva golom u 94. minuti, nakon što je Dinamo zapucao kazneni udarac. I u tome su navijači Hajduka odmah prepoznali simboliku i znak – ako to nije ova godina, neće biti nijedna druga. No jasno je to i najzagriženijem navijaču – simbolika ne znači puno u borbi za naslov prvaka. Tu se traže opipljivi, konkretni potezi kakve je tijekom prijelaznog roka povukao sportski direktor Hajduka.

Unatoč brojnim turbulencijama i smjenama trenera koje je dovodio, Nikoličius je dobio povjerenje predsjednika da složi momčad s kojom ulaze u svoju zadnju godinu mandata i po kojoj će ih pamtiti, pitanje je samo u kakvom svjetlu. S trenerom Ivanom Lekom Hajduk je dobio kontinuitet na jedinome mjestu gdje ga dosad nije imao. Jakobušić ga je dugo čekao i na koncu doveo na Novu godinu, u najrizičnijem mogućem trenutku za momčad i trenera, ali zgrabio je priliku koja se otvorila. Sezona za Hajduk bila je praktički već završena, u život ih je uporno vraćao Dinamo svojim krizama, ali Lekina momčad bila je nemoćna, desetkovana ozljedama i već istrošena, a trener je nakon prve četiri utakmice bio gotovo pa u suzama. Nije bilo vremena da napravi više, ali iz današnje perspektive mogao je cijelu jednu polusezonu iskoristiti za pripreme za iduće prvenstvo, bez naročitog straha da će ga potjerati, jer time bi predsjednik automatizmom smijenio i svoju Upravu. Leko je sedmi trener Hajduka u posljednje dvije godine i čak 27. koji vodi Hajduk od posljednjeg naslova prvaka, a tu po pitanju kontinuiteta ne treba više ništa dodati.

Hajduk sada ima i nikad skuplju momčad. Prema specijaliziranom portalu Transfermarkt ukupna vrijednost igrača Hajduka je blizu 50 milijuna eura, a to je nezabilježeno za ovaj klub otkako se provodi mjerenje. Nikoličius je istaknuo i da je za njegova mandata na Poljudu vrijednost Hajduka narasla za više od 140 posto: od 20,5 do 49,75 milijuna. Dojam je da je direktor napravio dobar posao uoči nove sezone i Leki doveo igrače na kritičnim pozicijama koje je trener zazivao. Stigli su desni bek Fahd Moufi, lijevi bek Ismael Jean Chester Diallo, belgijska legenda Vadis Odjidja-Ofoe, koji je oduševio navijače potezima u derbiju u kratkom vremenu koliko je proveo u igri, potom 22-godišnji ofenzivac Leon Dajaku te Zvonimir Šarlija, koji je potvrđen na samom početku prijelaznog roka.

Dobra energija s klupe

Kuriozitet je za Hajduk da je Leko u utakmici Superkupa započeo s čak pet stranih imena u udarnoj postavi (Ferro, Pukštas, Benrahou, Dajaku i Mlakar) te s klupe podignuo još tri (Odjidja-Ofoe, Moufi i Sahiti), dok je Dinamo imao jednog stranca, Ristovskog, te Ljubičića, s dvojnim državljanstvom.

Hajduk je sezonu prošle godine završio s osam svojih juniora u kadru prve ekipe, a otvorio ju je bez igrača iz dalmatinskog bazena u prvoj postavi protiv Dinama, kada nije bilo ni suspendiranog Livaje.

Bilo je kritika u to ime, ali u drugom derbiju Hajduku su pobjedu donijeli igrači s klupe energijom koju Bišćan nije imao s druge strane. Preduvjet za to bio je ipak promašaj Petkovića s bijele točke, ali Hajduk je na kraju slavio pobjedu prema scenariju koji bi se malo tko usudio prognozirati. Isto je s budućim prvakom, prognoze tog tipa obično su gatanje, ali Hajduk ovaj put ima sve u svojim rukama da konačno vrati kući naslov pobjednika Prve HNL. Zato je ova sezona uistinu povijesna šansa za Hajduk.

