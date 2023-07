Nakon osam godina bivši kapetan Hajduka vratio se u HNL: Novi dom pronašao kraj Zagreba

Traženi na Zapadu

Dva Hrvata pregovaraju s nizozemskim velikanima: Feyenoord i Ajax žele adute za Europu

"Postoje kontakti, no on nije ozbiljna opcija za Ajax. Možda će to postati", rekao je nizozemski novinar Mike Verweij o Luki Ivanušecu pa dodao: "Ajax je puno dalje otišao po pitanju mogućeg dovođenja hrvatskog braniča o kojem se mnogo govorilo, Josipa Šutala"