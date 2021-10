Problemi u zagrebačkom sportu: 'Stavljam mandat na raspolaganje, dosta mi je svega!'

Zdenko Antunović, dugogodišnji tajnik Sportskog saveza Grada Zagreba, poslao je medijima kratko priopćenje u kojem ističe da će svoj mandat dati na raspolaganje novom Upravnom odboru. Na mjesto glavnog tajnika dolazi 2014. godine. Nakon prvog, izabran je i u drugi mandat koji traje do 22. srpnja 2022.

– Jednostavno više ne mogu biti između nekoliko strana, da ne kažem “vatri”. Mislim da sam svom posao dobro i časno obavljao i da iza mene ne ostavljaju nikakve mrlje vezano uz rad u Savezu – rekao je Zdenko Antunović.

Što bi se dogodilo da niste stavili mandat na raspolaganje?

– Morao bi ga odraditi do kraja, osim ako me Upravni odbor u međuvremenu ne bi smijenio. A može me smijeniti samo ako sam nešto loše radio ili napravio. Ali, nisam. Ne bi mi mogli naći ništa zbog čega bi mogao dobiti izvanredni otkaz. No, eto, da se ne muče, ponudio sam svoj mandat i sto posto sam uvjeren kako će ga objeručke primiti – kaže Zdenko.

A što ako Upravni odbor ne prihvati vaš mandat i ostavi vas na mjestu glavnog tajnika?

– To se neće dogoditi – odlučno će reći.

Što dalje?

– Imam nekoliko kombinacija, ali ne u sportu – zaključio je Zdenko Antunović.