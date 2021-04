Ne smiruju se strasti: Dinamo odgovorio Bjelici, evo što su poručili

"Bio sam dvije godine u sustavu Dinama i osvojio dvije suverene titule bez ikakvih posudbi i mrlje. I sad kad se sjetim pitanja Zdravka Mamića koji me jedno sto puta to pitao: 'Pa Nenade jel ti nešto treba?' Ma ne treba mi ništa. Ali ljubavi jel ti treba išta? Ma ne treba Zdravko, sve je pod kontrolom. Vidiš da je 20 bodova prednosti. Sad razumijem poruku tog pitanja. Tada mi ništa nije trebalo. Sad vidim što se radi i kako se radi, ali svakome ide na njegovu čast", rekao je Nenad Bjelica, trener Osijeka, na press konferenciji uoči novog HNL susreta.

Iako je na rasporedu susret s Varaždinom, o njemu se pričalo tek uvodno. Sve kasnijeje bilo o Bjeličinom nezadovoljstvu kako funkcionira cijeli HNL u čemu je konkretno prozvao i Rijeku i Dinamo i njihovu, kako on kaže, korporaciju.

Na to je Dinamo šaljivo odgovorio na svome Facebooku. Uz statističke podatke o broju bodova, utakmica... Dodali su citat iz kultnog filma "Maratonci trče počasni krug".

- Laki je malo nervozan.

Iako Bjelica nije označen u objaviti, niti direktno spomenut, jasno je na koga se ova objava odnosila, baš kao što je bilo jasno na koga se odnosila Bjeličina 'korporacija'.

"Što te ne ubije, to te ojača. Na udarce sam navikao. Nije to meni nikakva novost. Rekao sam puno puta: da sam na sedmom mjestu vjerojatno nitko me ne bi napadao. Neovisan sam, mogu svakom reći sve, svakom treneru, svakom sportskom direktoru. Čist sam kao suza. Ne bavim se muljanjima, manipulacijama, kombinacijama, ili pošteno ili nikako. Plan mi je da odradim ugovor s Osijekom još dvije godine i naravno da se nadam da ćemo u tom periodu osvojiti neku titulu", rekao je na konferenciji Bjelica.

