Presedan u hrvatskom derbiju: Cibona protiv Zadra igrala s dva seniora

Nikad lakše Zadar u Zagrebu nije pobijedio Cibonu. Za konačnih 92:70 trener Danijel Jusup nije uopće morao upogoniti trojicu startera, najboljeg igrača ABA lige Luku Božića, kapetana Marka Ramljaka i centra Karla Žganeca. A oni mu nisu trebali jer je nasuprot sebe imao desetkovane vukove koji su ovaj put nastupili sa samo dva seniora (Perasović, Majcunić).

Filip Bundović slomio je šaku i pleše mu koljeno pa je "out" do kraja sezone, Krešo Radovčić će izvan pogona biti još najmanje dva tjedna a zbog povišene temperature nije igrao Aleksandar Aranitović.

- Da mi je netko rekao da će Cibona u službenoj utakmici nastupiti s dva seniora ja bih rekao da je na nekim opijatima. Ovo je nesvakidašnje i mi u doigravanju nećemo biti favoriti protiv nikoga. Ja se nadam tko god bio trener i koji god igrači u klubu bili da se ovo u ovom klubu više nikad neće ponoviti - kazao je trener Dino Repeša i na temu same utakmice dodao:

- . Nemam ja tu što reći. Nije uopće bilo loše. Neki dečki su prvi put bili s nama. Dali su svoj maksimum, trudili su se jer da nisu završilo bi s puno većom razlikom.

Kad smo već kod juniora svi oni će u srijedu u Novom Pazaru igrati polufinalnu utakmicu završnog turnira juniorske ABA lige protiv Mege. A pridružit će im se još i trojica momaka iz Bosca - Bubalo, Akrap i Kos. A da bi se to moglo dogoditi Zadar je pristao ovu utakmicu pomaknuti za dva dana što je bilo korektnog od našeg, trenutno, najjačeg kluba.

Kad je već bio jedan od dvojice seniora, svoju priliku sjajno je iskoristio Ivan Perasović koji je po prvi put u seniorskoj karijeri dosegnuo 30 točnije 31 koš.

- Ovo mi je osobni rekord u seniorskoj karijeri a kao junior u jednoj utakmici sam otišao preko 40. Hvala stožeru na povjerenju no ja bih ipak volio da smo u punom sastavu i da imamo priliku napadati naslov a to mi je najveća želja. No, nemamo izbora, od negodovanja nećemo dobiti ništa i igrat ćemo s tim što imamo.

Kod Zadrana prednjačio je Jambrović (20 koševa, 6 skokova) a dvoznamenkasti su bili još i Vujačić (14 koševa, 6 asista), Drežnjak (12 koševa), Klarica (11 koševa) i Mekić (11 koševa).

Zadar je i nadalje vlasnik ligaške jedinice (29-2) ispred Splita (27-4) i Cibone (22-9) koja je treća i koju četvrtoplasirana Cedevite Junior (19-11) više ne može prestići.