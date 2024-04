Cibona u još većim problemima, ozlijedio se stožerni igrač: 'Ako se on ne vrati, ne znam tko će igrati'

Košarkaši Splita su kao domaćini svladali Cibonu sa 79-72 (15-23, 22-21, 18-19, 24-9) u utakmici 30. kola Prvenstva Hrvatske, preokrenuvši zaostatak devet koševa u zadnjoj četvrtini. Imala je Cibona i 14 koševa prednosti početkom druge četvrtine, što je bila najveća prednost bilo koje momčadi u ovom dvoboju, u kojem je zagrebačka momčad više vremena provela u vodstvu.

No, ionako kratka rotacija momčadi koju vodi Dino Repeša, bila je dodatno skrećena izostankom kapetana Krešimira Radovčića, što je došlo do izražaja u zadnjoj četvrtini, koju su Splićani dobili 24-9 i tako došli do pobjede kojom su potvrdili drugo mjesto uoči doigravanja za prvaka.

Vito Kučić je sa 15 koševa i sedam asistencija bio najbolji igrač Splita. Boris Tišma je ubacio 12 poena, a Derek Funderburk je spojio 11 koševa i osam skokova za pobjednike. Ivan Majcunić je sa 22 koša bio najefikasniji igrač Cibone. Filip Bundović je ubacio 18 poena, a mladi Borna Katanović 14. Split je s učinkom 26-4 na drugom mjestu, a Cibona sa 22-8 na trećem. Aktualni prvak Zadar je na vrhu sa 28-2.

Nakon utakmice, trener Cibone, Dino Repeša je rekao:

- Čestitam Splitu na pobjedi. Utakmicu koju smo kontrolirali 33-34 minute nismo uspjeli privesti kraju u našu korist. Imali smo poneki ishitreni šut, nepotrošeni faul kada se trebao potrošiti i pokoji dopušteni poen domaćinu koji je onda dobio na samopouzdanju i pogodio je neke teške šuteve. Kada se igra cijelo vrijeme s četiri mala i juniorom na ‘petici‘ tu skok pada, bilo je to za očekivati. Nadam se da ozljeda Bundovića nije teška. Ako ne bude ni njega ne znam tko će igrati, ionako smo već jako hendikepirani! Nadam se da će se Radovčić vratiti do doigravanja – rekao je Repeša.