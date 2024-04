Mog oca Jasmina prilično nervira ova situacija s Cibonom, upozoravao me da će biti ovako

Premda će svoju trenersku avanturu na Ciboninoj klupi vjerojatno završiti bez trofeja – jer naslov prvaka za vukove doslovce je nemoguća misija – Dino Repeša pamtit će ovu sezonu kao nijednu dosad. Štoviše, igrati domaće prvenstvo sa samo pet seniora bit će mu iskustvo za cijelu karijeru koja je tek pred njim.

– Unatoč situaciji u kojoj sam se našao, ja sam zahvalan Ciboni za priliku koju su mi dali i ovo iskustvo će mi sigurno biti od pomoći. Ja se nadam da će se situacija s klubom normalizirati i da bih mogao raditi i sljedeću sezonu.

Previše smo klubova izgubili

A situacija s jednom momčadi za ABA ligu i sa samo pet (ponekad i manje) seniora za domaće prvenstvo bila bi nemila i za puno iskusnije trenere. Koliko o svemu tome razgovara s ocem Jasminom, sportskim direktorom Hrvatskog košarkaškog saveza?

– Njega ova situacija prilično nervira, a izbjegavamo razgovarati o situaciji u klubu. Upozoravao me da će biti ovako kako jest, no ja sam bio svjestan rizika i odlučio sam sam za sebe. Tako je kako je, žao mi je što se situacija nije normalizirala. Nadao sam se tome da će se dogoditi barem prije završnice domaćeg prvenstva, ali nije. No, ja sam obećao da ću izvući sezonu kako god ona izgledala i to nam je zadatak radi svih naših navijača koji su nam bili vjerni i u teškim trenucima.

Gledano iz dvije perspektive, sasvim je logično da Jasmina Repešu frustrira situacija s Cibonom koja podrazumijeva i nemogućnost igranja domaćeg prvenstva u punom sastavu zbog blokade na HKS-u radi prošlosezonskih dugova prema igračima i trenerima. Ne smeta mu to samo kao nekome tko se trenerski u Ciboni afirmirao već i kao nekome kome je stalo da hrvatska klupska košarka ne izgubi još jedan klub.

– Previše smo klubova izgubili u kratkom vremenu. Nestao je Jolly kao jedna zdrava sredina, a Cedevita se, kao klub koji je redovito igrao Europu i bio euroligaš, odselila u drugu državu. Nestao je i Zagreb, klub u kojem sam također radio, pa ispada da su mi suđeni klubovi koji su, na ovaj ili onaj način, u silaznoj putanji. Zagreb je platio danak dugovima kluba i nestao s mape preko noći. Nadam se da se to neće dogoditi i s Cibonom jer bi s time domaće prvenstvo dodatno izgubilo na kvaliteti.

Kad smo već kod KK Zagreba, ondje je Repeša učio zanat kod tadašnjeg trenera “mrava” Danijela Jusupa, današnjeg trenera Zadra.

– Tu cijelu sezonu volontirao sam s guštom jer sam učio od trenera koji svoje znanje dokazuje iz sezone u sezonu. Jusup je i ove sezone, sa Zadrom, napravio odličan posao i prvi je favorit za osvajanje naslova. Žao mi je što svoju karijeru nije oplodio vani s više internacionalnih sezona.

No, zato Dino, premda su mu tek 32 godine, za sobom ima već pet internacionalnih sezona, a svih pet odradio je u Češkoj. A za njega Aco Petrović tvrdi da je, u tim godinama, talentiraniji od svog oca koji je bio vrstan stručnjak.

– Iza sebe imam 11 trenerskih sezona, šest kao glavni trener i to je više od 200 utakmica u toj ulozi. Ja jesam biološki mlad, no nije se sve preko noći dogodilo. Nije da sam ja sada nešto supertalentiran, nego sam trener koji uči iz vlastitih pogrešaka i pokušava ih ne ponavljati.

Još je Aco za Repešu juniora kazao da mu skida kapu za to kako, u financijski tako poljuljanom klubu, uspijeva motivirati svoje igrače za svaki novi trening, za svaku utakmicu.

– Puno vremena provedem u pojedinačnim razgovorima s igračima. Jedno se tako, sa svakodnevnom pričom, može doći do rezultata. Dečkima skidam kapu jer svi su oni mogli dići sidro, a nisu. Žrtvovali su se i uspjeli smo izvući sezonu. Preostale su nam još četiri ligaške utakmice i nakon toga trebamo pokušati probiti se do polufinala.

A to će Cibona pokušati ostvariti, najvjerojatnije, s treće pozicije pa se sada onim ambicioznijim klubovima šesto mjesto čini jako privlačnim. Naime, ovako ranjivi, vukovi nikad u doigravanje nisu kretali i tko god bio šesti (Zabok, Dubrovnik...), imat će lijepu priliku za prolaz u polufinale. A to bi mogla biti upravo momčad čiju igru Repeša hvali:

– Zabok nas je ove sezone dvaput dobio, istina i zbog naših kadrovskih problema, no tu se vidi potpis trenera Ivana Tomasa. Čisto sumnjam da su čelnici Zaboka prije sezone očekivali da će biti šesti. A najprivlačniju košarku u Favbet ligi po meni igra Cedevita Junior. Igraju najbrže u cijeloj ligi i tu se vidi pečat trenera Mulaomerovića.

Katanović predvodi novi naraštaj

Prije neki dan Cibona je izgubila od Šibenke jer Repeša nije imao na raspolaganju ozlijeđenog prvog razigravača Radovčića, a Bundović, zbog pet prekršaja, nije dočekao kraj utakmice. Tako su se velike minutaže domogli juniori Katanović (33 minute) i Ferderber (17 minuta). Koliko ti klinci (a tu su još Pavković, Kujundžić, Jakić, Bandov...) od toga mogu imati koristi.

– Ovisi o njima koliko će iskoristiti to što igraju ozbiljne minute, dakle ne igraju ja “plus 20” ili na “minus 15”. Vidjet ćemo na kraju sezone tko je to najbolje iskoristio.

Čini se da, zasad, najbolje ide 17-godišnjem Borni Katanoviću?

– Njegov talent je neosporan. To je jedan od boljih potencijala u tom naraštaju. Nije on slučajno lani bio MVP kadetskog Eurobasketa, divizija B. Ovog ljeta će imati priliku dokazati se i na juniorskom Eurobasketu za diviziju A. Njega svakodnevno koristim na razigravaču, a na koncu bi on trebao biti dvojka s dobrim razumijevanjem igre, s igrom leđima košu, s visinom i snagom. Podsjeća me na Krunu Simona u tim godinama.