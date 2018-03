Preminuo košarkaš koji je doživio infarkt tijekom utakmice

Preminuo je Zeke Upshaw (26), košarkaš Grand Rapids Drivea, koji je doživio infarkt tijekom utakmice razvojne NBA lige protiv Long Island Netsa.

Amerikanac se minutu i pol prije kraja dvoboja srušio na parket i ostao bez svijesti. Liječnici su mu odmah priskočili u pomoć, a igrači su bili u šoku.

Nesretni Zeke je prebačen u bolnicu gdje su se liječnici dva dana borili za njegov život.

Zeke Upshaw has passed away at the age of 26 following his sudden collapse during a game played this past weekend, according to his G League team, the @grdrive.