Preminuo je legendarni kapetan bivšeg hrvatskog prvoligaša: 'Njegovo ime zapisano je u povijesti'

U 85. GODINI

Preminuo bivši predsjednik HNS-a i član uprave Hajduka, Paško Viđak

Do 2012. godine obnašao je dužnost. predsjednika Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske obnašao je do 2012. godine, a predsjednik HNS-a bio je od 1988. do 1990. godine