Kek razmišlja o povratku u HNL? 'Počeo me vuči klupski nogomet. Razgovarao sam s Dinamom'

Izbornik slovenske nogometne reprezentacije, Matjaž Kek, nakon nekoliko godina pokušaja i promašaja uspio je ostvariti veliki uspjeh i izboriti plasman na Europsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine. Tijekom posljednjih pet godina, koliko traje njegov mandat na slovenskoj klupi, često se spekuliralo o njegovom povratku u HNL, a osobito o dolasku na Maksimir.

"Koliko su daleko razgovori otišli, o tome neću govoriti. To su razgovori koji se tiču i jedne i druge strane. Mi smo porazgovarali. Ljudi iz Saveza odmah su znali. Meni je to bilo priznanje da europski Dinamo razmišlja, između svih tih kandidata, i o meni. Sve sam objasnio i sretan sam što sam zadržao neko poštovanje. Napravio sam s reprezentacijom države top-rezultat, a odluka mi je bila prava i ispravna. Vjerujem da nisam ni prema kome ispao nekorektan", rekao je Kek u Dnevniku Nove TV .

Diskutiralo se i o mogućnosti da dođe u Hajduk. ''Sve su to vrhunski klubovi, u jednom momentu netko niže ili više Kad takvi klubovi o tebi razmišljaju, onda si napravio nešto, ima tu nešto pozitivno. Za sve te klubove vrijedi da ne volim da se provlači kroz medije, ali se bombardiralo. Ostao sam otvoren s predsjednikom Saveza, to je bila moja moralna obveza. Želim zadržati svoje dostojanstvo, netko to razumije, netko ne. Netko će reći - vrijeme je, netko će reći - vrati se, netko će reći - to ti je nešto novo, iskušaj", rekao je Kek.

"Ja sam svoj posao odradio, moje je poslanstvo u Slovenskom nogometnom savezu završilo. Moj je ugovor istekao, ali je s aneksom do kraja Europskog prvenstva. Sad razmišljam o tome kako pripremiti ekipu da bi Slovenija na nešto izgledala na tom prvenstvu", kazao je slovenski trener pa progovorio o svojim željama nakon prvenstva:

"Malo me je već počelo vući u klupski nogomet. Ako mi je nešto u nogometu drago, onda je to biti na terenu. Biti sa svojom kapom među igračima, na neki svoj način, koji se nekome sviđa, a nekome ne. Možda sam se već previše navikao na bijele košulje i kravate, iako to volim izbjeći. Ne bi bilo okej od mene prema igračima koje vodim i prema savezu jer veže me taj ugovor. Europsko prvenstvo, a onda ćemo vidjeti. Stvarno se odlično osjećam, dečki su me zadužili i imam vrhunske suradnike oko sebe. Hajdemo sačekati prvenstvo pa ćemo onda biti pametniji."

"Rekao sam, previše me taj HNL i hrvatski nogomet zadužio. U Rijeci sam dao cijelog sebe. Nisam lak za raditi, težak sam tip, kad se jednom fokusiram na nešto, karakter kakav jesam. Imam veliko poštovanje prema ligi, koja nije tako slaba kao što to netko želi predstaviti. Ako je liga tako slaba, kako nakon deset kola Pašalić ili Ivanović mogu igrati u reprezentaciji koja je treća na svijetu?" zaključio je slovenski izbornik Matjaž Kek.

