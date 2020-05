Prije smrti objavila uznemirujuću poruku: Djevojka bila žrtva nasilja na internetu

Preminula je japanska zvijezda profesionalnog hrvanja, popularnih kečera, Hana Kimura (22).

Organizacija Stardom, čija je bila članica, je na Twitteru objavila tužnu vijest:

- Ljubitelji Stardoma, žao nam je što objavljujemo da je naša Hana Kimura preminula. Molimo vas da ispoštujete procedure i date vremena kako bi stvari došle na svoje mjesto. Neka vaše molitve budu usmjerene njenoj obitelji i prijateljima. Cijenimo vašu podršku tijekom ovog teškog vremena - poručili su.

Stardom fans,



We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.



Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.



We appreciate your support during this difficult time.