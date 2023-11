Predstava u čast jednoj od najvećih pobjeda Vatrenih: 'Oni imaju snagu ujediniti hrvatski narod'

Utakmica Hrvatske i Brazila u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine svima je u Hrvatskoj posebno urezana u sjećanje. Pobjeda nakon raspucavanja s bijele točke nad svjetskom nogometnom velesilom jedna je od najvećih u našoj nogometnoj povijesti, a sad postaje i ovjekovječena u kazališnom smislu.

Naime, u produkciji Kazališta Lutonjica Toporko, u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom, nastala je predstava "Raspucavanje" koja je usko povezana s povijesnom utakmicom Vatrenih, ali i s važnim temama poput prevencije međuvršnjačkog nasilja, rasne i spolne diskriminacije i drugih problema koje se sve češće ogledaju u našem društvu. Jučer je u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn na konferenciji za medije najavljena premijera predstave, a uz sudionike pričali su i akteri iz hrvatske reprezentacije.

Najvažniji gol u karijeri

Glavni su likovi predstave dječaci Borna, Aleš i Kemal, jedno hrvatsko dijete bogatih roditelja te Slovenac i Rom, koji nisu smjeli gledati tu veliku utakmicu hrvatske reprezentacije zato što su bili u kazni. Spomenute glavne junake iz predstave igraju glumci Jakov Jozić, Jan Novosel i Roko Raguž, a režiju predstave potpisuje poznati kazališni djelatnik Vid Balog.

– Osnovna je činjenica u hrvatskom društvu, koje je sve češće razdvojeno, da su sport i pogotovo hrvatska nogometna reprezentacija ono što može ujediniti naš narod. Oni nam pokazuju ciljeve zajedničkog htijenja i općenito zajedništva. Stoga smo ponosni na to da kazalište ne zapostavlja tu temu. Prosvjeta, obrazovanje i sport temelji su za izgradnju mladog čovjeka, a našoj je predstavi svrha djeci pokazati da ne bi trebali biti jedni protiv drugih. Budimo zajedno i navijajmo jedni za druge – rekao je Balog.

Do raspucavanja protiv Brazila Hrvatska je došla pogotkom Brune Petkovića u produžecima, a napadač Dinama i Vatrenih u Hiltonu se s veseljem prisjetio tog trenutka.

– Često se sjetim te utakmice, a gol sam pogledao iz svih kutova kamere. Tek kasnije shvatiš koliko ti nešto znači, u tom trenutku to ne možeš u potpunosti shvatiti. To je sigurno najvažniji gol u mojoj karijeri. Nisam najbolje ušao s klupe u tu utakmicu, ali sam držao glavu gore i htio pokazati što znam, sva sreća da je Marquinhos odbio tu loptu tamo gdje treba. Odlično je što je smišljena ovakva predstava sa zdravom porukom, a inače volim otići u kazalište. Prošle sam godine sa ženom bio pet-šest puta, najčešće na neke komedije, ali volio bih da to bude još češće – ispričao je Petković.

Asistent za taj pogodak Petkoviću bio je naš trenutačno ozlijeđeni reprezentativac Mislav Oršić.

– Malo mi je cijela ta utakmica u magli jer sam bio bolestan prije toga, nisam bio na treningu prije i uopće nemam pojam o pripremi te utakmice. Kad sam ušao u igru nekoliko minuta prije kraja nadao sam se da ću imati jednu priliku da se nešto stvori. Dogodila se ta polukontra, oni su se sporo vraćali u obranu i vidio sam da je Bruno bio sam. Razmišljao sam samo da mu dodam što mirniju loptu i, eto, zabio je i svi smo bili sretni.

Videoporukom su se javili i neki od glavnih aktera iz te povijesne utakmice, naš vratar Dominik Livaković, koji je fantastično branio tijekom cijele utakmice i obranio jedan jedanaesterac u raspucavanju, te Nikola Vlašić, koji je bio precizan u prvom jedanaestercu za Hrvatsku.

– To je jedna od najbitnijih utakmica u mojem životu. Uoči raspucavanja sam se dobro osjećao jer sam dobro branio u utakmici, tako da mi je samopouzdanje bilo na razini. Kad sam obranio prvi jedanaesterac osjećao sam ponos i sreću jer sam znao da sam tom obranom olakšao suigračima. A kad je zadnja lopta pogodila stativu, jednostavno nisam znao kamo bih od sreće. To je isto kao kad si dijete i zabiješ gol pa trčiš naokolo. Imam tu sliku za cijeli život. Baš mi je drago da je ta utakmica dobila svoju predstavu i pozivam svu djecu da je pogledaju – rekao je Livaković.

Premijera 9. prosinca

– Istina je da sam htio pucati prvi penal jer sam imao samopouzdanja i vjerovao da ću ga zabiti, nisam dvojio ni sekunde. Kad sam šetao od centra, nisam mislio ni o čemu drugom osim o tome da pucam točno tamo gdje sam zamislio. Odlučio sam gdje ću pucati dva dana prije utakmice i ta je odluka bila da pucam po sredini gola. Kad je lopta ušla u mrežu, bio je to osjećaj sreće i ponosa, puno emocija. Nadam se da će predstava biti zanimljiva kao i naše raspucavanje na svjetskom prvenstvu – istaknuo je Vlašić.

Predstava će se premijerno izvesti 9. prosinca u Centru za kulturu Trešnjevka upravo u vrijeme kada je i počela jedna od najvećih utakmica naše reprezentacije, a nakon premijere namjera je izvoditi predstavu u osnovnim školama diljem Hrvatske.

