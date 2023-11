Jakirović: 'Petkovićev povratak nam puno znači. Sve je drugačije s njim na terenu'

Samo nam pobjeda donosi ono što želimo, a to je da u zadnjem kolu protiv Ballkanija u Zagrebu sami odlučujemo o sebi i prolazu dalje, rekao je trener nogometaša Dinama Sergej Jakirović prije odlaska u Astanu.

Dinamo je ovog utorka krenuo put Kazahstana gdje će u četvrtak, s početkom u 16.30 sati, odigrati dvoboj petog kola skupine C Konferencijske lige protiv Astane.

„Imamo dobru atmosferu, dečki su također dobri, radni, a sigurno je i da nam subotnja pobjeda u derbiju puno znači. Svladali smo Osijek u dobroj utakmici koja je na kraju otišla na našu stranu. Do Astane je dalek put, šest sati leta, ali svakako moramo biti maksimalno spremni za ono što nas čeka, moramo se od prve sekunde postaviti tako da idemo na pobjedu. U Dinamu je u svakoj utakmici imperativ, svi očekuju da igramo dobro i pobjeđujemo. Jasno nam je što trebamo raditi, dobro je što odlučujemo sami o sebi na terenu. Budemo li dobri, možemo uzeti tri boda“, rekao je trener Jakirović.

Dinamo je trenutačno posljednji na ljestvici skupine C. Prvo mjesto osigurala je Viktorija Plzen koja ima 12 bodova. Po četiri imaju Astana i Ballkani, dok je Dinamo trenutačno na tri boda. U pitanju je jedino domaća pobjeda baš protiv Astane.

„Zdravstveni karton je dobar iako imamo malo problema s virozom. Dini Periću je bolje i ide s nama. Maxime Bernauer je u ponedjeljak navečer bio upitan, ali i on ide s nama jer imamo dva dana do utakmice. Josip Drmić otići će na pregled u Njemačku zbog problema s koljenom. Povratak Petkovića nam jako puno znači, a vidite to i po reakcijama i izjavama njegovih suigrača. Znaju oni s kim treniraju i sve je nekako drukčije kad je Petković na terenu, tada su i svi ostali bolji“.

Prije odlaska u Kazahstan trener Jakirović još je naglasio. „Moramo svi biti bolji, počevši od mene do moje momčadi, trebamo izvlačiti pouke iz utakmica u kojima nismo realizirali prilike i u kojima smo bili dobri, ali bi nas neka greška koštala željenog rezultata. Trebamo gledati pozitivno i nadati se da će biti bolje“.

