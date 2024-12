Predsjednik Reala spreman je reagirati! Posebno je zabrinut zbog Luke Modrića

Real Madrid je prije kraja jesenskog dijela aktualne sezone u španjolskome nogometnom prvenstvu iskoristio propuste Barcelone i preskočio ih na ljestvici. Usprkos porazu u prvom ovosezonskom El Clasicu nakon 11 odigranih kola bijeli imaju dva boda prednosti pred Kataloncima, a za gradskim rivalima Atleticom zaostaju jedan bod.

Ipak, igrači kraljevskoga kluba nisu zadovoljni. Većina njihovih utakmica započinje u 21 sat. Nakon gostovanja igrači se moraju vraćati u ranim jutarnjim satima, a zatim prvi trening moraju odrađivati potpuno drugačije, nego što bi to bilo da su odmori i naspavani. Španjolski mediji pišu kako je odlučio reagirati predsjednik kluba Florentino Perez.

Premda raspored prvenstva niti satnice određene TV pravima ne može mijenjati, Perez je spreman provući poteze kada je riječ o izmjeni termina gostujućih utakmica. Svako gostovanje Reala od velikog je interesa televizijskih gledatelja, ali večernji termini utječu na igrače, a osobito one starije, prije svega Luku Modrića.

"Svaki put kad igramo utakmicu u gostima, kući se ne vraćamo prije tri ili četiri sata ujutro i to ako imamo sreće na putu i tijekom prijevoza, a već toga dana nas čeka trening koji se mora mijenjati, čak i skratiti. Teško je odmoriti se s tako natrpanim rasporedom, ali ovi kasni termini utakmica to čine gotovo nemogućim", rekao je neimenovani igrač za španjolski AS.