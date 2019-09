Predsjednik HNS-a o Uefinoj odluci: 'Sjajna vijest za Hrvatsku!'

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davor Šuker sudjelovao je ovoga tjedna na sjednici Izvršnog odbora Uefe u Ljubljani na kojoj je doneseno nekoliko važnih odluka.

Najvažnija odluka za hrvatski nogomet je promjena formata Uefine Lige nacija prema kojoj će u drugom izdanju ovog natjecanja, na jesen 2020. godine, Lige A, B i C činiti po 16 momčadi. To znači da je hrvatska reprezentacija ostala u elitnom razredu, Ligi A.

- To je sjajna odluka za HNS i našu reprezentaciju jer ćemo ponovno igrati protiv najboljih reprezentacija u Europi, gdje Hrvatska svojom kvalitetom i pripada. Nogometno i marketinški, to je ogroman plus za Hrvatsku i naravno da sam svim srcem podržavao i zalagao se za takvu ideju - izjavio je predsjednik HNS-a Davor Šuker.

Izvršni odbor je također donio odluke o domaćinstvima Uefinih klupskih natjecanja.

- Liga prvaka je najprestižnije klupsko natjecanje na svijetu i zato se finala igraju na najboljim svjetskim stadionima. Gazprom Arena u St. Peterburgu, Allianz Arena u Münchenu i Wembley u Londonu su savršen izbor za takve utakmice i čekaju nas pravi spektakli. Drago mi je što će u 'mojoj' Sevilli biti održano finale Europske lige - eto, u čak tri od ova četiri grada imao sam priliku igrati i znam da navijače klubova finalista čekaju sjajni izleti, prekrasni gradovi i gostoljubivi domaćini - dodao je Šuker.