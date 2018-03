PPD Zagreb slomio Meškov za pobjedu u posljednjem kolu

U utakmici posljednjeg, 18. kola regionalne rukometne SEHA lige PPD Zagreb je u subotu na domaćem terenu protiv bjeloruskog Meškova iz Bresta slavio sa 27:24 (11:13).

Rukometaši Zagreba loše su odigrali prvo poluvrijeme, pa su u dva navrata gubili sa pet golova razlike. No, u nastavku igrači Zagreba su zaigrali puno bolje, a prijelomni trenutak dogodio se u razdoblju od 41. do 43. minute. Tada je Zagreb otišao na tri gola viška (19:16) i do kraja susreta više nije ispuštao prednost.

Kod Zagreba Igor Vori zabio je pet, a Zlatko Horvat i Leon Šušnja po četiri gola. U ekipi Meškova Aleh Astrašapkin upisao je šest, a Andrej Jaščanka pet pogodaka, dok je hrvatski vratar Ivan Pešić skupio 11 obrana.

Već od ranije se zna da će na završnom turniru, koji će se održati od 13. do 15. travnja u Skoplju, sudjelovati Vardar, PPD Zagreb, Meškov Brest i Celje Pivovarna Laško.

Poredak:

1. Vardar 18 17 1 0 52

2. PPD Zagreb 18 12 2 4 38

3. Celje Piv. Laško 17 11 2 4 35

4. Meškov Brest 18 10 1 7 31

5. Gorenje Velenje 17 8 3 6 27

6. Tatran Prešov 17 6 4 7 22

7. Metalurg 17 6 1 10 19

8. Nexe 17 1 6 10 9

9. Dinamo Pančevo 17 2 3 12 9

10. Vojvodina 18 2 1 15 7