PPD Zagreb nastavlja nizati poraze, izgubio je i od Flensburga

Rukometaši PPD Zagreba nastavljaju nizati poraze u Ligi prvaka. U susretu 4. kola skupine A hrvatski prvak je na gostovanju kod Flensburg-Handewitta izgubio sa 17-20 upisavši i četvrti poraz.

Nakon PSG-a, Aalborga i Barcelone, hrvatski prvak je poražen i od Flensburg-Handewitta. Međutim, momčad Veselina Vujović je protiv njemačkog sastava pružila najbolju predstavu ove sezone. Hrvatski prvak je odigrao odlično veći dio utakmice, no nažalost u samoj završnici utakmice nedostajalo je snage i koncentracije za završni korak.

Zagreb je odlično ušao u susret, poveo je 3-1, u 12. minuti je imao tri gola prednosti (5-2), a tri minute kasnije momčad Veselina Vujovića je stigla i do plus četiri (8-4). Nijemci su smanjili s dva gola u nizu (8-6), no PPD je uzvratio i s dva gola ponovo stigao do četiri gola viška (10-6).

Do tada je sve funkcioniralo savršeno, posebno obrana. Podatak kako je Zagreb u prvih 25 minuta primio svega šest golova sve govori. Nažalost, u posljednjih pet minuta prvog dijela hrvatski prvak je ostao bez 'zraka'. Zaredalo se s nekoliko brzopletih poteza u napadu, a Flensburg-Handewitt je zabio četiri gola u nizu izjednačivši rezultat na 10-10.

Zagreb je i u nastavak susreta ušao hrabro i poveo je 13-11. Flensburg je u okrenuo rezultat serijom 3-0 i u 42. minuti njemački sastav je došao do prvog vodstva (14-13). No, Zagreb se brzo vratio u vodstvo s dva gola u nizu. Nažalost, Zagreb je pao u zadnjih deset minuta utakmice. Flensburg je 54. minuti došao na plus tri (18-15) i tu je prednost zadržao do kraja utakmice.

Domaćine su do pobjede predvodili Johanes Golla s pet i Goeran Soegaard sa četiri gola, dok su kod Zagreba najefikasniji bili Zlatko Horvat s pet, Matej Hrstić s tri, te Ante Gadža i David Mandić sa po dva pogotka.

U petom kolu PPD Zagreb će 20. listopada ugostiti mađarski Pick Szeged.

Na ljestvici vodi Flensburg-Handewitt sa sedam bodova, PSG i Aalborg imaju po šest bodova. Na začelju je PPD Zagreb sa četiri poraza razlikom pogodaka -38.

REZULTATI:

Flensburg-Handewitt - PPD Zagreb 20-17 (10-10)

U subotu, 12. listopada:

Barcelona - Elverum Handball

U nedjelju, 13. listopada:

Aalborg - Pick Szeged

PSG - Celje Pivovarna Laško

LJESTVICA:

1. Flensburg-Handewitt 4 3 1 0 95-84 7

2. Paris Saint-Germain 3 3 0 0 92-76 6

3. Aalborg Håndbold 3 3 0 0 93-72 6

4. Barcelona 3 2 0 1 109-71 4

5. MOL-Pick Szeged 3 1 1 1 80-82 3

6. Elverum Handball 3 0 0 3 65-85 0

7. Celje Pivovarna Laško 3 0 0 3 73-99 0

8. PPD ZAGREB 4 0 0 4 85-123 0