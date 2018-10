Poznato ime blizu klupe Rijeke, Slovenci bi rado vratili Keka

Koliko god bilo bolno, jer Rijeka je izgubila najtrofejnijeg trenera u povijesti, a navijači miljenika, odlazak Matjaža Keka s Kvarnera bio je logičan i neizbježan potez.

Bilo je i prije kriza poput prošlosezonske s četiri poraza u nizu, no tad se znalo da ima izlaza. Kek je sada kao veliki, iskusni stručnjak osjetio da pomaka prema gore više neće biti. I sve se odigralo baš kako su i trener i klub dugo govorili. Kek je ponavljao da će se sam maknuti kad osjeti da to više nije to i da će to prvi saznati Damir Mišković.

Čelni ljudi kluba i svi u Rijeci ostali su prvi svome da Keku nikad neće uručiti otkaz i da je toliko zadužio klub da ima pravo sam izabrati kad će otići. Odlazak se dogodio u pravom trenutku. Svaki trener, pa i onaj u Bayernu, Realu ili Man. Unitedu, ovisi o tome koliko ga igrači prate. Keka momčad nije “bušila”, ali nije ga više ni pratila. Moglo se nastaviti dalje, ali sve bi se pretvorilo u još gore mučenje.

>> Pogledajte i kako se Rijeka zahvalila Keku

[video: 27158 / ]

Predugovor s Anorthosisom

Odlaskom Keka Rijeka nije izašla iz krize. Mišković zna da nema pravo na pogrešan potez jer se ona može još i više produbiti. Zato je izbor novog trenera vrlo delikatan posao. Momčad će na današnjem treningu u 10.30 voditi Vjeko Miletić, čovjek koji je od prvog dana bio uz Matjaža Keka i pratio ga u svim usponima, padovima, trofejima, krizama... No, Miletić neće biti trajno rješenje, a da Rijekin predsjednik ne razmišlja u smjeru domaćeg stožera dao je naznačiti na nedjeljnoj konferenciji za novinare rekavši:

– Nije bitno odakle je trener, važno je samo ono što nam je bilo važno i kad smo birali Keka, da je kvalitetan.

Rijekina klupa zanimljiva je trenerima, naročito hrvatskim, jer se pokazalo u Kekovu slučaju da trener na Rujevici može računati na dugo strpljenje klupske uprave. A jučer se pojavila informacija da bi rješenje mogao biti – Igor Bišćan! Mladi i talentirani stručnjak netom prije Kekova pada obećao se ciparskom Anorthosisu, ali s njim ima potpisan samo predugovor. Uspije li ga razvrgnuti, ubrzo bi mogao osvanuti u Rijekinim prostorijama.

Bišćan je prošle sezone osvojio naslov u Sloveniji s Olimpijom nakon čega je neočekivano uslijedio rastanak, a njegov je rad u Sloveniji u intervjuu za Večernji list pohvalio i Matjaž Kek. Pitanje je samo kako bi Bišćana prihvatila jezgra Armade, no Mišković nije od onih koji će dopustiti da mu nameću rješenja. On vodi klub, za izbor će, kao i za sve drugo, odgovarati navijačima. Posljednji put pogodio je besprijekorno.

Emotivni videooproštaj

Od kultnog trenera Rijeka se oprostila emotivnom videokompilacijom velikih trenutaka koje su prošli zajedno, a koji počinje onim famoznim slavljem u Stuttgartu. Rijeka bez Keka mora naći i motivaciju i “kemiju” na svim klupskim razinama, ne samo u svlačionici, kakvu je imala u to doba. Ako želi pokazati da i bez Keka može sve to ponoviti. A najcjenjeniji Slovenac u Hrvatskoj ne bi dugo trebao čekati ponude i novi posao. Slovenska javnost spremna je dočekala njegov odlazak s Kvarnera i već ga u anketama priziva za novog izbornika umjesto Kavčiča.