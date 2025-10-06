Naši Portali
NOVA ŠANSA

Povratnik u vatrene nije želio državljanstvo zemlje u kojoj je rođen: Otkrio nam je pravi razlog

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo
Gualter Fatia/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
06.10.2025.
u 15:32

Znalo se naravno da nadareni vezist Real Sociedada nije trajno odstranjen s vatrenog tkiva. Naime, Hrvatska nema luksuz da bi se odrekla tako plemenitog nogometaša, a Luka Sučić dresu vatrenih već je demonstrirao svoj golemi potencijal.

Ono što je visjelo u zraku, u ponedjeljak se i dogodilo: Luka Sučić (23) vraćen je u hrvatsku reprezentaciju, nakon što je propustio rujanske akcije uslijed izbornikove odgojne mjere – odlaska na sestrino vjenčanje uoči utakmice s Češkom u lipnju.

Znalo se naravno da nadareni vezist Real Sociedada nije trajno odstranjen s vatrenog tkiva. Naime, Hrvatska nema luksuz da bi se odrekla tako plemenitog nogometaša, a Luka Sučić dresu vatrenih već je demonstrirao svoj golemi potencijal. Uostalom, Dalić mu je još 2022. godine dao najveće priznanje povevši ga na Svjetsko prvenstvo u Katar – dakle Dalić Sučića kao igrača cijeni i u njemu vidi perspektivu. Jedino što Sučiću u reprezentaciji još uvijek nedostaje – to je pogodak. Mladić ima 17 nastupa, a još nije postigao pogodak, niti asistirao. Posljednji put nastupio je u lipnju protiv Gibraltara u lipnju, kada su vatreni slavili 7:0.

Međutim, Luka Sučić susreće se ove sezone s još jednom nezavidnom situacijom: premalom, zaista skromnom minutažom. U dresu Real Sociedada u osam odigranih kola propustio je četiri utakmice, a u preostale četiri skupio je samo 121 minutu. Usto, Real Sociedad nalazi se na pretposljednjem, 19. mjestu, španjolskog prvenstva sa samo pet osvojenih bodova. U nedjelju je Real Sociedad kod kuće bio poražen od Rayo Vallecana 0:1.

Luka Sučić, mladić rođen u Linzu, jedan je od čak pet izdanaka hrvatske dijaspore u hrvatskoj reprezentaciji, uz trenutačno odsutnog Stanišića, Pongračića, Marca Pašalića i Ivanovića. Jednom smo u razgovoru sa Sučićem postavili pitanje: jeste li imali ponudu Austrijanaca da igrate za njihovu reprezentaciju?

- Moj bivši trener u momčadi Red Bulla U-15, nekadašnji igrač Bayerna Zickler, jednom mi kazao da su se iz Austrijskog saveza raspitivali o meni, na što sam kategorički kazao da je moja jedina domovina Hrvatska, i da ću igrati samo za nju. Nemam čak ni austrijsko državljanstvo, samo hrvatsko – odgovorio je tada Sučić. 

Kovačeviću prijeti pobuna u svlačionici Dinama: Neki neće šutjeti, a mogao bi upasti u još veće probleme
