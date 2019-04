Nekad najtrofejniji klub na svijetu osam godina bez naslova

Vaterpolisti Mladosti imat će ovaj vikend koliku-toliku mogućnost da napokon osvoje jedan naslov i tako prekinu trofejnu sušu koja ih prati od 2011. godine.

Nekad najtrofejniji klub na svijetu, za kojega se govorilo da je vaterpolski Real sa Save, posljednji je trofej osvojio prije osam godina, tada još pod vodstvom današnjeg Jugova trenera Vjeke Kobešćaka.

Žapci su tada, podsjetimo, trijumfirali u Hrvatskome kupu, pobijedivši u zadarskom finalu Jug s 15:7.

Besplatno na sve utakmice

Otad je, eto, prošlo osam godina bez prinove u uistinu raskošnoj Trofejnoj dvorani na Savi. No, Mladost se ove sezone odličnim igrama u Regionalnoj konkurenciji, i osvajanjem prvog mjesta u ligaškom dijelu, izborila da bude domaćin završnog turnira.

U petak će se za finale boriti sa splitskim Jadranom i taj dvoboj počinje u 20.15 sati. Prije toga, u 18.30, u drugom polufinalu, sučelit će se Jug i Jadran iz Herceg Novoga.

Ulazak na obje utakmice je besplatan (kao i na subotnji finale), pa vjerujemo da ljubitelji vaterpola neće propustiti ovu priliku, premda se igra na Veliki petak i Veliku subotu. No vaterpolski je kalendar zbilja zbijen...

– Optimist sam uoči polufinalne utakmice s Jadranom. Nadam se da će publika doći u velikom broju jer trebamo podršku naših navijača. Mišljenja sam da ćemo odigrati kvalitetnu utakmicu, a nadam se dobrom rezultatu i prolasku u finale. Jadran je i u utakmici Lige prvaka s nama pokazao da je vrlo dobra, na trenutke i odlična momčad. Nadam se da ćemo biti kompletni (situacija s Harkovom se dobro razvija – op. a.), da ćemo proći u finale i spremno dočekati suparnika koji nas tamo čeka – kaže trener Mladosti Zoran Bajić.

Njegov kolega i dobar poznanik s Jadranove klupe Ivan Asić također je optimističan, a vjeru u mogućnosti njegove družine učvrstila je kod njega pobjeda u spomenutom dvoboju Lige prvaka. Splićani su osvojili bodove na Savi pobijedivši Mladost s 12:11.

– Mislim da će obje polufinalne utakmice biti neizvjesne i da će Final Four biti iznimno zanimljiv. Vjerujem da ćemo se mi pokazati u pravom svjetlu i da ćemo odigrati kvalitetan turnir. No, objektivno Jug je prvi favorit, bez obzira na to što je Mladost bila prva u ligaškom dijelu – napomenuo je Asić.

Finalni je dvoboj na rasporedu u subotu u 17 sati i u njemu mnogi očekuju novi sraz Mladosti i Juga.

Jug četiri, Primorje tri

No čak ni favoriziranim gosparima ne pada na pamet da razmišljaju o finalu prije nego obave posao u polufinalu.

– Očekuje nas puno neizvjesniji završni turnir nego prošlih godina. Nastupaju tri momčadi iz Lige prvaka i četvrta koja je igrala finale Eurokupa. Dakle, mislim da nema izrazitog favorita, nismo to ni mi pa je to lijepa pozivnica ljubiteljima vaterpola – poručio je Vjekoslav Kobešćak, trener Juga koji prednjači s četiri regionalna naslova (Primorje ima tri).

