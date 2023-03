Posrnula brazilska zvijezda nestala nakon što je osuđena na 9 godina zatvora zbog silovanja

Bivša brazilska nogometna zvijezda Robinho (39) nestao je nakon što je Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo nalog za njegovo uhićenje zbog silovanja koje je počinio u Italiji 2013. godine, za što je osuđen na devet godina zatvora. Robinho nestao je bez traga nakon što ga je brazilsko Ministarstvo unutarnjih poslova odlučilo uhititi zbog silovanja koje je počinio u Italiji. Robinho je prošle godine na sudu u Milanu osuđen na devet godina zatvora zbog silovanja koje se dogodilo 2013. godine.

Brazilac se s društvom provodio u noćnom klubu, a potom su počinili kazneno djelo silovanja. Bivši nogometaš bio je nedostupan talijanskom pravosuđu. Upućen je i zahtjev za njegovo izručenje, ali kako dvije zemlje nemaju sporazum o izručenju, Italija je zatražila njegovo uhićenje i izdržavanje kazne u Brazilu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovaj zahtjev je prihvatio brazilski sud. Za njim je izdana tjeralica, no Robinho nije pronađen na kućnoj adresi. Od nekadašnje zvijezde brazilskog nogometa ni traga ni glasa. Pobjegao je od zakona i trenutno ga traže brazilske vlasti. Ako bude uhapšen Robinho će istog trenutka biti sproveden na odrađivanje devetogodišnje zatvorske kazne i tako će pravda prema silovanoj djevojci koliko-toliko biti zadovoljena.

Robinho je tijekom karijere upoznao popriličan broj prijatelja koji mu mogu pomoći u skrivanju. No, njegovo lice je dobro poznato i bit će veliki problem ostati anoniman. Brazilac je nekoć važio za veliku zvijezdu svjetskog nogometa. Predviđalo se da će baš on osvojiti zlatnu loptu, no novac mu je tijekom karijere bio važniji.

Ovaj bivši nogometaš svoju je bogatu karijeru započeo u Santosu, potom je igrao za Real Madrid, City, Milan, kineski Guangzhou, Atletico Mineiro, Sivasspor i Basaksehir.