Šok u Parizu: Neymar zbog ozljede otpao do kraja sezone

Brazilska nogometna zvijezda Neymar (31) morat će na operaciju desnog gležnja zbog čega će pauzirati tri do četiri mjeseca, objavio je francuski nogometni prvak Paris St Germain.

"Neymar Jr pretrpio je nekoliko slučajava nestabilnosti u desnom gležnju posljednjih godina. Nakon njegovog posljednjeg istegnuća medicinsko osoblje PSG-a preporučilo je operaciju ligamenata kako bi se izbjegao veliki rizik od ponovnog uganuća. Svi konzultirani stručnjaci potvrdili su ovu nužnost," objavio je PSG.

Brazilski majstor se ozlijedio 19. veljače u ligaškom ogledu protiv Lillea.

"Operacija će biti obavljena sljedećih nekoliko dana u bolnici u Dohi, a trebat će mu tri do četiri mjeseca prije nego što se može vratiti treninzima s momčadi," dodali su s Parka prinčeva.

To znači da je za Neymara ova sezona završila. Francusko prvenstvo naime, završava 3. lipnja, a sedam dana kasnije je finale Lige prvaka. No, za pariški sastav još je dug i neizvjestan put do mogućeg finala u Istanbulu.

PSG u srijedu očekuje uzvratni susret osmine finala Lige prvaka protiv Bayerna u Munchenu. U prvom susretu Bayern je u Parizu slavio sa 1-0.