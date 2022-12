Posebni pregled: Ovo su najskuplji nogometaši svakog kontinenta, na svakoj poziciji

Nakon gledanja svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru i mjerenja odnosa snaga kontinenata, jedna ideja je sinula na pamet - pogledati najpoznatiju i poprilično ažurnu stranicu za tržište nogometa i tržišne vrijednosti igrača, Transfermarkt, i pogledati odnos snaga kontinenata upravo prema njihovim tržišnim vrijednostima.

Za ovaj pregled u obzir smo uzeli svih šest kontinenata u kojima postoji barem neka određena razina profesionalnog nogometa, te pronašli navrjednijeg igrača po Transfermarktu na svakoj od 10 standardnih pozicija na nogometnom terenu (birao se samo jedan najvrjedniji stoper).

Za one koji možda nisu upućeni u svijet Transfermarkta, valja naglasiti da je, uz kvalitetu igre i rang nogometa u kojem se igra, jedan od glavnih kriterija za procjenu vrijednosti nogometaša njegova dob. Tako na ovom popisu sigurno nećete vidjeti nogometaše koji imaju više od 33-34 godine, poput Lionela Messija, Cristiana Ronalda i Luke Modrića. To je uvjetovano jednostavnom pretpostavkom da su mlađi igrači su vrijedniji jer vam mogu donijeti klubu 10-15 godina vrhunskog nogometa u budućnosti u odnosu na godinu-dvije koju možete dobiti od nekih igrača s, primjerice, 38 godina.

Sad kad su najvažniji kriteriji razjašnjeni, krenimo po pozicijama.

VRATAR

Afrika: Edouard Mendy (Senegal, Chelsea) 25m €

Australija: Matthew Ryan (Australija, Copenhagen) 5m €

Azija: Amir Abedzadeh (Iran, Ponferradina) 1.5m €

Europa: Thibaut Courtois (Belgija, Real M.) 60m €

Južna Amerika: Alisson Becker (Brazil, Liverpool) 50m €

Sjeverna Amerika: Gabriel Slonina (SAD, Chicago) 8m €

Foto: Bruno Fahy Belgium's goalkeeper Thibaut Courtois reacts during a soccer game between Belgium's national team the Red Devils and Croatia, the third and last game in Group F of the FIFA 2022 World Cup in Al Rayyan, State of Qatar on Thursday 01 December 2022. BELGA PHOTO BRUNO FAHY Photo: BRUNO FAHY/BELGA

Kod vratara je bila tijesna borba između Europe i Južne Amerike, i Alisson je jedno vrijeme bio najvrjedniji vratar svijeta, ali izvedbe Thibauta Courtoisa u Ligi prvaka za naslov Real Madrida (uz naslov u Primeri) povisile su njegovu cijenu budući da je i službeno proglašen najboljim čuvarom mreže na svijetu.

DESNI BOČNI

Afrika: Achraf Hakimi (Maroko, PSG) 65m €

Australija: Fran Karačić (Australija, Brescia) 1.2m €

Azija: Takehiro Tomiyasu (Japan, Arsenal) 25m €

Europa: Joao Cancelo (Portugal, Man. City) 70m €

Južna Amerika: Emerson Royal (Brazil, Tottenham) 30m €

Sjeverna Amerika: Sergino Dest (SAD, Milan) 16m €

Foto: Sebastian El-Saqqa/DPA firo : 12/10/2022 Football Soccer FIFA WORLD CUP 2022 QATAR World Cup 2022 Qatar World Cup 2022 Qatar Quarterfinals Morocco - Portugal POR Joao Pedro Cavaco Cancelo Individual Action Photo: Sebastian El-Saqqa/DPA

Iako je Cancelo službeno desni bočni zato što je ipak nešto više utakmica odigrao na toj poziciji, Pep Guardiola ga sve češće smatra lijevim bekom, pa tako i pratitelji nogometa. Cancelo je 'paklen' igrač, ali ako ga kojim slučajem želite staviti i lijevo, slijedi još jedan nevjerojatan igrač, desni bek Achraf Hakimi koji se kao branič uspijeva isticati pored zvijezda u PSG-u poput Messija, Neymara i Mbappea. Vrijedi baciti oko i na predstavnika Australije, bivšeg HNL-ovca i desnog beka Lokomotive Frana Karačića koji je i nastupao za Australiju na nedavno završenom SP-u.

STOPER

Afrika: Kalidou Koulibaly (Senegal, Chelsea) 35m €

Australija: Harry Souttar (Stoke, Australija) 4.5m €

Azija: Kim Min-jae (J. Koreja, Napoli) 35m €

Europa: Ruben Dias (Portugal, Man. City) 75m €

Južna Amerika: Marquinhos (Brazil, PSG) 70m €

Sjeverna Amerika: Ethan Pinnock (Jamajka, Brentford) 12m €

Foto: CHRIS BRUNSKILL/NEWSCOM Ruben Dias of Portugal celebrates his side's fourth goal during the 2022 FIFA World Cup Round of 16 match at Lusail Stadium in Doha, Qatar on December 06, 2022. Photo by Chris Brunskill/UPI Photo via Newscom Photo: CHRIS BRUNSKILL/NEWSCOM

Još jedna borba Europe i Južne Amerike otišla je na europsku stranu, a još jednom naš kontinent predstavlja Portugal, s vođom obrane Manchester Cityja Rubenom Diasom. PSG-ov Marquinhos vrijedi samo pet milijuna eura manje, a Afrika i Azija su izjednačeni s vrijednostima bivše Napolijeve zvijezde, Kalidoua Koulibalyja, te sadašnje Napolijeve zvijezde, Kim Min-jaea.

LIJEVI BOČNI

Afrika: Reinildo Mandava (Mozambik, Atletico M.) 25m €

Australija: Brad Smith (Australija, DC United) 1m €

Azija: Milad Mohammadi (Iran, AEK) 2m €

Europa: Nuno Mendes (Portugal, PSG) 60m €

Južna Amerika: Pervis Estupinan (Ekvador, Brighton) 20m €

Sjeverna Amerika: Alphonso Davies (Kanada, Bayern) 70m €

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Croatia v Canada - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 27, 2022 Canada's Alphonso Davies looks dejected after the match as Canada are eliminated from the World Cup REUTERS/Hannah Mckay Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS

Jedina pozicija u kojoj Sjeverna Amerika ima ukupnog pobjednika među svim kontinentima, i on ne dolazi iz SAD-a ili Meksika nego iz Kanade. Naravno, riječ je o jedinom strijelcu Kanade u povijesti na svjetskim prvenstvima, Alphonsu Daviesu koji već s Bayernom u svojoj riznici ima četiri ligaška naslova i jednu Ligu prvaka, a tek mu je 21 godina, što, naravno, uvijek pomaže pri vrijednosti igrača.

OBRAMBENI VEZNI

Afrika: Ismael Bennacer (Alžir, Milan) 40m €

Australija: Anthony Kalik (Australija, Hajduk) 2m €

Azija: Hidemasa Morita (Japan, Sporting) 7m €

Europa: Aurelien Tchouameni (Francuska, Real M.) 80m €

Južna Amerika: Bruno Guimaraes (Brazil, Newcastle) 60m €

Sjeverna Amerika: Edson Alvarez (Meksiko, Ajax) 35m €

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA TCHOUAMENI Aurelien (FRA), action, single action, single image, cut out, full body shot, full figure Game 64, FINALE Argentina - France 4-2 nE (3-3) on December 18th, 2022, Lusail Stadium Football World Championship 20122 in Qatar from November 20th. - 18.12.2022 ? Photo: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

Najbolja europska momčad na posljednja dva svjetska prvenstva, Francuska, konačno ima jednog svojeg predstavnika među najvrjednijim igračima. Nova Realova zvijezda Aurelien Tchouameni već je s 22 godine ključan dio veznog reda i u Tricolorima i u Kraljevskom klubu. Zanimljivo, Australiju ovdje predstavlja i jedan trenutni HNL-ovac, Hajdukov Anthony Kalik koji je najvrjedniji igrač Australije i Oceanije (dva milijuna eura).

SREDIŠNJI VEZNI

Afrika: Franck Kessie (O. Bjelokosti, Barcelona) 35m €

Australija: Aaron Mooy (Australija, Celtic) 4m €

Azija: Reo Hatate (Japan, Celtic) 4.3m €

Europa: Pedri (Španjolska, Barcelona) 100m €

Južna Amerika: Federico Valverde (Urugvaj, Real M.) 100m €

Sjeverna Amerika: Weston McKennie (SAD, Juventus) 21m €

Foto: EXPA/ Newspix/ Pawel Andrachiewicz 28.11.2022, Iconic Stadium, Lusail, QAT, FIFA WM 2022, Portugal vs Uruguay, Gruppe H, im Bild Federico Valverde // Federico Valverde during Group H Match between Portugal and Uruguay of the FIFA Worldcup Qatar 2022 at the Iconic Stadium in Lusail, Qatar on 2022/11/28. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Newspix/ Pawel Andrachiewicz *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, TUR, SUI, SWE, ITA only***** Photo: EXPA/ Newspix/ Pawel Andrachiewicz/EXPA

Ovdje nemamo pravog pobjednika, na vrhu su s okruglim vrijednostima od 100 milijuna eura, zanimljivo, izjednačene zvijezde Real Madrida i Barcelone, 24-godišnji Urugvajac Federico Valverde i 20-godišnji Španjolac Pedri. Brončana medalja bi u ovoj situaciji išla Africi, s još jednim Barceloninim igračem i reprezentativcem Obale Bjelokosti, Franckom Kessiejem.

NAPADAČKI VEZNI

Afrika: Alex Iwobi (Nigerija, Everton) 25m €

Australija: Ajdin Hrustić (Australija, Verona) 1.8m €

Azija: Daichi Kamada (Japan, Eintracht) 30m €

Europa: Phil Foden (Engleska, Man. City) 110m €

Južna Amerika: Lucas Paqueta (Brazil, West Ham) 45m €

Sjeverna Amerika: Giovanni Reyna (SAD, Borussia D.) 35m €

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - England v France - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 10, 2022 England's Phil Foden during the match REUTERS/Hannah Mckay Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS

Prvi igrač koji je otišao iznad vrijednosti od 100 milijuna eura na ovom popisu, Phil Foden, predvodi ofenzivne veznjake i daleko je ispred predstavnika sa svih ostalih kontinenata. Prvi pratitelj mu je južnoamerički predstavnik Lucas Paqueta, a u gustom poretku slijede ga Giovanni Reyna za Sjevernu Ameriku, Daichi Kamada za Aziju te Alex Iwobi za Afriku.

DESNO KRILO

Afrika: Mohamed Salah (Egipat, Liverpool) 80m €

Australija: Martin Boyle (Australija, Hibernian) 2m €

Azija: Ritsu Doan (Japan, Freiburg) 12m €

Europa: Bukayo Saka (Engleska, Arsenal) 90m €

Južna Amerika: Antony (Brazil, Man. United) 75m €

Sjeverna Amerika: Hirving Lozano (Meksiko, Napoli) 28m €

Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM/ABA Bukayo Saka of England in action during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between England v France at the Al Bayt Stadium, on December 10, 2022 in Doha, Qatar. Photo by David Niviere/ABACAPRESS.COM Photo: Niviere David/ABACAPRESS.COM/ABACA

Drugi put u nizu da je Englez na vrhu, ali ako neka dva mlada engleska igrača zaista zaslužuju sav 'hype' koji se oko njih stvara, onda su to već spomenuti Phil Foden, ali pogotovo Bukayo Saka, čovjek koji vodi trenutne lidere Premiershipa Arsenal i čovjek koji je u ofenzivnom smislu vodio englesku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. A lako je zaboraviti da mu je samo 21 godina, što i njegovu vrijendost dodatno gura u nebesa.

LIJEVO KRILO

Afrika: Sadio Mane (Senegal, Bayern) 60m €

Australija: Awer Mabil (Australija, Cadiz) 1.5m €

Azija: Heung-min Son (J. Koreja, Tottenham) 70m €

Europa: Rafael Leao (Portugal, Milan) 85m €

Južna Amerika: Vinicius Junior (Brazil, Real M.) 120m €

Sjeverna Amerika: Christian Pulisic (SAD, Chelsea) 38m €

Foto: EXPA/ Pressesports/ Franck Faugere 05.12.2022, Stadium 974, Doha, QAT, FIFA WM 2022, Brasilien vs Südkorea, Achtelfinale, im Bild vinicius (junior), Joie du 1-0. // during round of 16 Match between Brasilia and South Korea of the FIFA Worldcup Qatar 2022 at the Stadium 974 in Doha, Qatar on 2022/12/05. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Franck Faugere *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** Photo: EXPA/ Pressesports/ Franck Faugere/EXPA

Još jedan mladi talent koji sija na najvišim razinama je na vrhu za napadačku poziciju, ali ovaj put je iz Južne Amerike. Vinicius Junior je s vrijednosti od 120 milijuna eura treći najvrjedniji nogometaš svijeta. Za igrača od 22 godine velika je stvar upisati 22 pogotka i 20 asistencija za Real u sezoni u kojoj osvojiš i Ligu prvaka i domaće prvenstvo, a to je prepoznato i na tržištu.

NAPADAČ

Afrika: Victor Osimhen (Nigerija, Napoli) 70m €

Australija: Jamie Maclaren (Australija, Melbourne) 1.8m €

Azija: Mehdi Taremi (Iran, Porto) 20m €

Europa: Erling Haaland (Norveška, Man. City) 170m €

Južna Amerika: Lautaro Martinez (Argentina, Inter) 75m €

Sjeverna Amerika: Jonathan David (Kanada, Lille) 45m €

Foto: NTB/REUTERS Soccer Football - UEFA Nations League - Group H - Norway v Serbia - Ullevaal Stadion, Oslo, Norway - September 27, 2022 Norway's Erling Braut Haaland Fredrik Varfjell/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. Photo: NTB/REUTERS

Ovdje je samo Europa i imala šanse. Jedina dva igrača koja vrijede više od 150 milijuna eura na tržištu su dva europska napadača, 2. najvrjedniji Kylian Mbappe (160 mil. €) te najvrjedniji nogometaš svijeta u ovom trenutku, Erling Braut Haaland koji nakon prve čudesne polusezone u Manchester Cityju po dolasku iz Dortmunda ima 23 pogotka u 18 utakmica za klub s Etihada. Što dodati na te brojke?