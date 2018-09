Portugalske legende složne: Modrić ovakve kritike nije zaslužio

Cristiano Ronaldo i Lionel Messi godinama su dominirali u izborima za najboljeg nogometaša svijeta. Nagrade su uglavnom dijelili između sebe, a ostali igrači imali su sporedne uloge.

No prošle sezone naš Luka Modrić zasjenio je obojicu, te je hrvatski kapetan u Fifinom izboru proglašen najboljim igračem svijeta.

Luka je s Realom prošle sezone osvojio četvrti naslov u Ligi prvaka i treći u nizu, izabran je za najboljeg igrača klupskog SP-a na kojem je njegov klub obranio prvo mjesto te je s hrvatskom reprezentacijom osvojio drugo mjesto na SP-u te proglašen za najboljeg igrača na turniru.

Sjajnu sezonu zaključio nagradom The Best koja mu je uručena na Fifinoj svečanosti u Londonu.

Portugalci su teško prihvatili činjenicu da je naš Luka Modrić ovaj put bio bolji od Cristiana Ronalda te su bili vrlo kritički prema tom izboru.

Portugalski izbornik Fernando Santos kako mu je ovogodišnji izbor bio vrlo čudan, dok Ronaldov muzej na svom Instagramu objavio fotografiju nadzornih kamera uz poruku: "Ovi trofeji ne mogu se ukrasti, tu je naš alarm."

Portugalske nogometne legende odlučile smiriti situaciju, pa su tako Vitor Baia i Luis Figo istaknuli kako je Modrić zaslužio Fifinu nagradu najboljeg nogometaša svijeta.

- Portugalac sam i volio bih da je nagradu 'The Best' dobio Cristiano, no potrebno je biti sposoban analizirati što se dogodilo. Vjerujem da je Modrić također zaslužio tu nagradu. Primjer je Iniesta koji je osvajao Svjetsko prvenstvo i Ligu prvaka pa svejedno nije osvojio nagradu za najboljeg nogometaša na svijetu - rekao je bivši portugalski vratar Vitor Baia na World football summitu u Madridu i nastavio:

- Potrebno je napraviti kompletnu analizu, ali ja vjerujem da bi bilo zasluženo i da je Ronaldo dobio priznanje.

Luis Figo, legendarni igrač Barcelone, madridskog Reala i Intera, također podržava ovogodišnji Fifin izbor najboljeg.

- Modrić je zasluženo dobio nagradu nakon sjajne sezone. Osvojio je mnogo naslova te je odlično igrao na Svjetskom prvenstvu. Nevjerojatan je igrač - podvukao je Luis Figo.

Luka Modrić postao je najveći favorit za osvajanje najcjenjenije nogometne nagrade Zlatne lopte.

