Počinju prijave za Zagreb maraton, limit 6000

Prijave za 29. Zagrebački maraton, koji će se održati 11. listopada, otvaraju se u ponoć 8. ožujka 2020. godine.

I ove godine organizatori nastavljaju s tradicijom darivanja pripadnicama ljepšeg spola, akcijom na Međunarodni dan žena. Tako su kotizacije za utrku snižene samo za dame, i to za prijave i uplate u nedjelju 8. ožujka 2020. godine. Prijave će biti moguće u tri razdoblja, od 8. ožujka do 15. lipnja, od 16. lipnja do 15. kolovoza te od 16. kolovoza do 28 rujna. Limit za prijavu glavnih utrka je 6000 sudionika, dok je limit za prijavu Garmin 10 K utrke 2000 sudionika.

Svi sudionici utrka maratona, polumaratona i štafete dobit će uz startni broj s čipom trkačku majicu dugih rukava, najljepšu finišersku medalju i posebno dizajniranu torbu Zagreb maratona.

Druga velika novost startnih paketa je da će sudionici ostvariti sve pogodnosti sponzora preko virtualnih startnih paketa.