Počela prodaja ulaznica za SP u Kataru! Evo koliko treba izdvojiti za gledanje vatrenih u skupini

Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru počinje 21. studenoga, ali FIFA je objavila cijene ulaznica i one se mogu kupiti na njenim službenim stranicama sve do 8. veljače.

Hrvatski nogometni savez još se nije službeno oglasio, kao ni drugi savezi, što ne čudi jer tek 1. travnja održava se ždrijeb skupina, ali navijači se mogu predbilježiti za vrijedne papiriće ili početi štedjeti, odnosno, planirati godišnji odmor.

Još uvijek nije poznato ni koliko će koji savez dobiti ulaznica na raspolaganje, ponajprije jer o tome ovisi i epidemiološka situacija, koja može do studenoga biti bitno povoljnija ili nepovoljnija.

Tickets go on sale for the World Cup in Qatar with some for the final 46% more expensive than at the 2018 tournament.

