Plenković: Nisam za stranca u košarkaškoj reprezentaciji, meni je bizarno da mi ne možemo stvoriti playa

Njegovo prisustvo na dodjeli državnih nagrada Franjo Bučar bila je prigoda za trojicu novinara da nakratko popričaju s, vidno, raspoloženim premijerom Andrejem Plenkovićem koji uživa u činjenici da je šef vlade jedne uspješne sportske države. A najnoviji prilog tome dali su nogometaši s izravnim plasmanom na Svjetsko prvenstvo.

- U vanjskopolitičkom, marketinškom, smislu izravna kvalifikacija naših nogometaša na SP je sjajna vijest. Ja sam katarskog emira vidio u Glasgowu deset dana prije presudne utakmice s Rusijom i on je već mislio da smo mi prošli. Znači, imamo takav imidž da je on bio siguran da smo se kvalificirali a tako je i ispalo. S obzirom da svi skupa dišemo s nogometnom reprezentacijom, zbog Dalića, igrača ali i cijele Hrvatske drago mi je da smo se izravno kvalificirali jer je dodatni sustav kompliciraniji no dosad. Imamo visoki rejting kakav treba znati zadržati i ja vjerujem da će tako to i biti u Kataru.

Na dodjelu nagrada predsjednik Vlade RH rado se odazvao jer očito voli biti u društvu sportaša što smo zapazili i na košarkaškoj utakmici Hrvatske i Slovenije gdje je pričao sa Mihovilom Nakićem, Stojkom Vrankovićem i Acom Petrovićem.

- Da, baš sam se u toj prigodi prisjetio onog Nakićeva koša koji je trasirao put velikoj europskoj Ciboni. Inače, odrediti tko će dobiti državne nagrade, kako one za životno djelo tako i godišnje, nije jednostavno. Koliko god će ti nagrada biti, uvijek će biti kandidata i laureata pa je povjerenstvo koje predvodi dekan Krističević imalo tešku zadaću kao i svake godine.

Broj hrvatskih olimpijskih odličja u Tokiju bio je impresivan u odnosu na broj stanpovnika.

- To moramo zahvaliti talentu ali i radu hrvatskih sportaša i sportašica kojima moramo osigurati više sredstava. Mi smo osigurali 100 posto više sredstava u odnosu na start 2016 godine, no kako često susrećem čelnike hrvatskih sportskih saveza stalno imam dojam da je to premalo. Dakle, moramo činiti više, nastojimo to raditi koliko god možemo i podržati neke posebne događaje koji dovode svjestke sportaše u Hrvatsku, pružiti priliku našim sportašima i ekipama da to ostvare rezultate. Mi ćemo to raditi, ulagati u infrastrukturu, imati u sportu ljude svih generacija. Kako u školskom sportu, amaterskom, profesionalnom i kasnije u rekreativnom. Držati ljude u sportu znači održavati naciju zdravom i dobrog, vedrog, duha.

A baš s kapitalnom infrastrukturom, točnije s reprezentativnim nogometnim stadionom, imamo problema. Jedna Budimpešta u nekoliko godina izgradila je četiri stadiona a Hrvati se ne mogu dogovoriti oko jednog.

- Baš smo danas o tome razgovarali. Imali smo sastanak u Vladi, o svim ovim ocjenama koje smo dobili u pogledu rasta BDP-a. Vidjeli ste u prvih devet mjeseci rast je 10,7 posto. Ja sam rekao i u razgovorima s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, kada je ovdje bio i predsjednik Uefe gospodin Čeferin. Mi smo spremni pomoći tome. Vlada želi jedan zajednički projekt, partnerstvo sa HNS-om. Mislim da nogometna reprezentacija to zaslužuje. Vidim da se stalno mijenjaju koncepcije od toga hoćemo li Maksimir renovirati ili ćemo ondje raditi novi stadion, hoćemo li ići na neku novu lokaciju i na koju veličinu. Ja bih volio da nam u tome i strani stručnjaci pomognu da nam kažu što je, temeljem njihovih iskustava a mnogi grade stadione, najprimjerenije i najučinkovitije i Vlada će tu dati svoj doprinos.

Značaj sporta jest velik no s obzirom na pandemiju koronavirusa i druge probleme koji u društvu postoje, kako to uskladiti sa sportom za 2022?

- Imamo cjepivo sada i ako se ponašamo disciplinirano i cijepimo se smanjit ćemo COVID. Ako budemo manje disciplinirani, COVID će bujati, pogotovo u hladnije vrijeme. Kroz epidemiološke mjere se napravio maksimalan napor da se omoguće treninzi i natjecanja u onim okvirima u kojima je to realno. Nije ovo idealan scenarij za sport ali je tako kako jest. U mnogim sportovima je tjelesni kontakt priroda igre i ne možemo sada to svesti na neku kompjutorsku igricu na daljinu. To nije realno. To onda nije to.

Primjetivši da je gledao dio košarkaške utakmice između Hrvatske i Slovenije pitali smo premijera kako mu se svidjela podmlađena hrvatska reprezentacija?

- Ovo je zaista bila najmlađa koju sam ja imao prigode gledati. Fizički su sjajni, čvrsti su i žao mi je da su izgubili no Slovenci su imali igrače s velikim iskustvom. No, ovo je tek prva utakmica ovih kvalifikacija i ja vjerujem da će ići na bolje. Tu možda treba pokoji iskusniji igrač, netko tko ima više utakmica u nogama da na kraju preuzme odgovornost i zabije kada treba.

U hrvatskoj se košarci dosta raspravlja o tome treba li našoj reprezentaciji stranac na vitalnoj poziciji razigravača ili ne?

- Ja jesam dosta međunarodno orijentira ali što se tiče toga nisam neki fan te ideje. Meni je bizarno, djeluje mi nestvarno, da mi ne možemo iznjedriti dva-tri razigravača koji bi oplemenili te naše sjajne visoke igrače. Imali smo mi te epizode sa stranim igračima i nisam primjetio da su bili dodana vrijednost. Uz sav respekt prema njima, više bih se oslonio na vlastite snage. No, to je moj stav, a kako se ne miješam u politiku Hrvatskog košarkaškog saveza ne znam što oni o tome misle jer s njima o tome nisam razgovarao. Meni je draže da se uloži u naše igrače.

Čak i pod cijenu neodlaska na Svjetsko prvenstvo?

- Ja sam sklon tome da reprezentaciju čine igrači one zemlje koju predstavljaju. Ako ćemo svi uvoziti strane igrače onda je to neki drugi koncept. Drugo je sada da se netko od tih ljudi rodio ovdje pa je na taj način naš. A drugo je da uvezemo, primjerice, nekog NBA igrača sa 28-30 godina i da igra za Hrvatsku ničim izazvan to mi ne djeluje fer. Slovenci su doveli nekog, meni to nije to. Djeluje mi kao švercanje. Ja sam načelno protiv toga. Mi imamo dovoljno snage da iznjedrimo dobre razigravače i to je ono što nama cijelo vrijeme fali. Žalimo se po tom pitanju već godinama.

Žalimo se i na to da nam treneri čiji su sportaši osvajali odličja na najvećim svjetskim natjecanjima nemaju naknade za sportsku izvrsnost poput njihovih sportaša. Može li se nešto napraviti po tom pitanju?

- Može, može. Ja sam ministrici Brnjac te gospodinu Paviću i Šamiji rekao da daju prijedlog i mi ćemo to na Vladi podržati.

Ne bi li treneri kalibra Ante Kostelića, Ratka Rudića, Line Červara, Nikole Bralića... zaslužuju neku vrstu statusa akademika sporta?

- To mora doći iz Ministastva kao ideja. Ja držim da postoje ideje kako da se ljudima koji predstavljaju svjetsku trenersku klasu da takav status. Primjerice, od Ratka Rudića nismo imali trofejnijeg trenera u bilo kojem kolektivnom sportu i on to sigurno zaslužuje. Svi koje ste spomenuli to zaslužuju.