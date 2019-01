Petri nedostaju još samo dvije pobjede da bude poput Ive Majoli

Trećeg dana teniskog Australian Opena ispala je prva od hrvatskih predstavnica, dogodilo se to Donni Vekić za koju se može reći da je baš bila u naletu.

Ali naletjela je na minu u liku 20-godišnje Australke Kimberly Birrell koja očito vrijedi više od 240. pozicije na WTA listi na kojoj se trenutačno nalazi.

Iza Donnina poraza sa 4:6, 6:4, 1:6 krije se čak 40 neprisiljenih pogrešaka 22-godišnje Osječanke.

Zasad samo Iva pozitivna

– Osjećam se tužno, ljutito i razočarano. Birrell je odigrala jako dobar meč, igrala je agresivno i brzo. Ja sam kasnila na puno lopti. Od početka meča nisam osjećala da igram svoj najbolji tenis i nisam uspjela pronaći put do pobjede – kazala je Donna za hrvatsku redakciju australskog SBS radija.

Petra Martić plasirala se u treće kolo nakon što je sa 6:4, 7:5 pobijedila Čehinju Markétu Vondroušovu (72.). Bio je to njihov treći međusobni dvoboj i treća pobjeda 27-godišnje Splićanke.

– Nisam odigrala jednako dobro kao u prvom kolu, ali to je Grand Slam turnir, svi osjećamo malo živce, malo smo stisnutiji nego inače – istaknula je Petra.

U trećem kolu susrest će se s 25-godišnjom Amerikankom Sloane Stephens, petom na listi.

– Prije nekoliko godina sučelile smo se u Cincinnatiju, izgubila sam, ali bio je gust meč. Mislim da njoj ne odgovara moja igra i nadam se da ću uspjeti malo joj poremetiti ritam – napomenula je Martić.

Uspije li Petra pobijediti i Stephens, obranila bi lanjski rezultat na Australian Openu (a time i plasman na WTA listi), ali bi se i približila pozitivnom skoru na prvom Grand Slam turniru: imala bi sedam pobjeda i isto toliko poraza. Od hrvatskih tenisačica zasad samo Iva Majoli ima pozitivan učinak u Melbourneu, 9-6. No, najdalje je na tom turniru dogurala Mirjana Lučić-Baroni, 2017. igrala je polufinale. Nastupom u osmini finala može se još pohvaliti i Karolina Šprem (2005.).

Marin Čilić stigao je do trećeg kola nakon pobjede sa 7:5, 6:7 (9), 6:4, 6:4 nad Amerikancem Mackenzijem McDonaldom. Amerikanac ima 23 godine i 81. je tenisač svijeta, ali Marin je imao puno pohvala za njega:

Čilić sad s Verdascom

– McDonald je pokazao nevjerojatnu razinu tenisa i u neku ruku me iznenadio. Gledao sam njegov meč protiv Rubljova i očekivao sam da će odigrati dobro, ali on je odigrao nevjerojatno dobro. S osnovne linije igra fenomenalno i potezao je konstantno i s jedne i s druge strane. I zato sam morao biti maksimalno usredotočen da bih došao do pobjede – rekao je Čilić koji će se u trećem kolu sučeliti s 35-godišnjim Španjolcem Fernandom Verdascom (28.), protiv kojega ima 9-5.

Da je visina prednost u tenisu, pokazalo se odavno, posebice kad je servis u pitanju. No, da nije sve u centimetrima vidi se i po porazu 21-godišnjeg Amerikanca Reillyja Opelke koji ih navodno ima 213. Odservirao je čak 67 asova (što je peti rezultat svih vremena) i svejedno izgubio (7:6 (15), 2:6, 4:6, 6:3, 6:7 (5:10)) od samo 173 cm visokog Talijana Fabbiana.

Treći i četvrti rezultat u broju asova u jednom meču drži naš Ivo Karlović koji će se sa svojih 211 cm sučeliti sa 178 cm visokim Nishikorijem.