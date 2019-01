Ćorić bez muke do 3. kola i srpskog tenisača, Dr. Ivi nije pomoglo 59 aseva

Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u treće kolo prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira Australian Open nakon što je sa 6-4, 6-3, 6-4 pobijedio 38. igrača s ATP ljestvice Mađara Martona Fucsovicsa.

Ćorić je za pobjedu servirao 13 aseva, spasio je četiri od pet break lopti a suparniku je uzeo četiri servisa. Hrvatski je tenisač osvojio ukupno 98 poena, a Mađar 79.

Ovo je bio prvi međusobni ogled Ćorića i Fucsovicsa, a hrvatskog tenisača u trećem kolu čeka srpski tenisač Filip Krajinović, 93. na ATP ljestvici, s kojim do sada nije igrao ni jednom.

Ivo Karlović nije bio te sreće te se nije uspio plasirati u treće kolo jer ga je s 3-6, 6-7, 7-5, 7-5, 6-7 pobijedio Japanac Kei Nishikori, poslije 3 sata i 48 minuta igre.

U prvom setu Nishikori, osmi nositelj, jednom je uzeo servis Karloviću za vodstvo od 3-5 i tu je prednost sačuvao do kraja seta. I drugi set dobiva japanski tenisač, ovaj put nešto teže, kroz tie break Nakon toga Karlović dobiva sljedeća dva i izjednačuje na 2-2 u setovima. U petom vrlo izjednačenom setu kod 4-4 Karlović ima tri break lopte koje bi mu, da ih je iskoristio, pružile priliku da servira za meč. No to se nije dogodilo.

Karlović, u meču je servirao 59 aseva, a Nishikori samo devet, no hrvatski je tenisač napravio 43 neprisiljene pogreške, a Japanac 17. Hrvatski je tenisač suparniku uzeo servis dva puta, a svoje je izgubio jednom, ali je Nishikori realizirao ukupno 166 poena, a hrvatski tenisač 161.

Bio je to šesti dvoboj Karlovića i Nishikorija na ATP touru i četvrta pobjeda japanskog tenisača.

