Perišić briljira u Nizozmeskoj! U dresu prvaka upisao je novu asistenciju

Lako je do novih bodova u nizozemskoj Eredivisie stigao aktualni prvak PSV, u Eindhovenu je u sklopu 13. kola svladao Groningen 5-0. Do odmora je PSV stekao dva gola prednosti, a strijelci su bili Boscagli u 14. i Pepi u 37. minuti. U nastavku je prvo Til u 52. povećao na 3-0, a potom su uslijedila još dva pogotka Pepija, u 64. i 78. minuti. Kod posljednjeg pogotka Pepiju je asistirao hrvatski reprezentativac Ivan Perišić koji je za PSV igrao do 82. minute.

Feyenoord je na domaćem terenu svladao Heerenveen 3-0. U prvom poluvremenu Feyenoord je postigao dva gola, strijelci su bili Carranza u 24. i Hadj Moussa u 34. minuti. Sve je zaključeno pogotkom Igora Paixaa u 78. minuti. Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec ostao je na klupi Feyenoorda tijekom cijelog susreta.

Twente je u gostima, u Sittardu, svladao domaću Fortunu 2-1. Za Fortunu je do 63. minute igrao Alen Halilović, dok je u 80. u igru ušao Josip Mitrović.

Na ljestvici vodi PSV s 36 bodova. Drugi Utrecht ima 28, ali i dvije utakmice manje, a na isto bodova je i treći Feyenoord. Ajax je četvrti s 26 bodova i također dvije utakmice manje.