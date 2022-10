Partizan ruši rekorde u prodaji ulaznica, dok se hrvatski klubovi grčevito spašavaju od utapanja

Jedva spašena i s pripremama zakašnjela Cibona imala je peh sa ždrijebom na oba kolosijeka. "Viša sila" odlučila je da će u 1. kolu HT Premijer lige gostovati kod velikog hrvatskog rivala Splita i da će se u prvom nastupu u regionalnoj ligi namjeriti na najjaču momčad tog natjecanja – Partizan. Nije se dobro provela i izgubila je 81:105.

Za sastav skrpan u posljednji čas gostovanje na Gripama nije prošlo dobro, a cibose je čekao i hod po trnju u domaćoj utakmici protiv crno-bijelih i konačna razlika je ovisila o tome koliko je gostujući trener Željko Obradović bio "milostiv". Doduše, najtrofejniji europski klupski trener dobro pamti prošlu sezonu i poraz protiv Cibone na predsezonskom turniru u Opatiji što si, ovaj put, nije dopustio te je zato i najavio ozbiljnu pripremu za suparnika. Bez obzira na to što se razlika u kvaliteti vidi iz svemira.

Cibona 10 puta jeftinija

No velika je razlika u tome s kakvim figurama ova dvojica trenera su krenula u ovaj meč. A Partizan ima igrača, upravo su ga imenovali i kapetanom (Kevin Punter), koji je plaćen triput više od cijele Cibonine momčadi. Štoviše, s obzirom na to da je riječ o euroligašu, možemo slobodno ustvrditi da je Partizan barem deset puta skuplji sastav od Cibone. A možda i više s obzirom na to da je uvjet da igrate Euroligu da imate proračun minimalno sedam milijuna eura. A ovaj Partizan imat će ukupni ovosezonski proračun oko 11 milijuna eura, do čega se došlo i snažnim zauzimanjem državnog aparata za ovaj klub i košarkaški sport. A kada vam kažemo da ova Cibonina momčad ne stoji više od 400 tisuća eura, onda vam je sve jasno. Uostalom, i to je razlog što ovu utakmicu više ne možemo zvati derbijem.

A ni ostali hrvatski klubovi ne stoje bolje. Štoviše, i Zadar i Split imaju momčadi u rangu 350 tisuća eura što, na svoj način, sugerira novu borbu hrvatske trojke za ostanak u Prvoj ABA ligi. A po načinu na koji su startali, no to je samo prvi dojam, Zadrove akcije trenutačno najbolje stoje. Ne samo zbog vrlo visoke pobjede protiv izravnog konkurenta za ostanak, Derbyja iz Podgorice, nego i zbog činjenice da je momčad u rukama vrsnog "zanatlije" Danijela Jusupa. A on je mudro započeo pripreme prije svih, još 1. kolovoza, kako bi u ovim prvim kolima, igrajući protiv sebi ravnih momčadi (Derby, Borac, Mega, Split) izborio što više pobjeda za mirniji san.

Partizan na 10.500 godišnjih

Izdaleka je jasno da će u regionalnoj ligi kolo opet voditi Partizan i Crvena zvezda, da će s njima veliku četvorku i dalje činiti Budućnost i Cedevita Olimpija, a da je Igokea ta peta momčad po proračunu i "rosteru". Negdje u sredini tablice kretat će se FMP i Mornar, a možda i Mega i čačanski Borac, a može se očekivati da će se za ostanak boriti MZT iz Skoplja, Derby iz Podgorice te tri hrvatska kluba. Već je nekoliko godina surova istina ta da Hrvati u ovoj ligi više ne igraju derbije, već se grčevito spašavaju od utapanja.

Što se tiče vrha, tu prednost, po nama, ima Partizan, ne samo zbog trenerskog iskustva – Obradović protiv 38-godišnjeg Jovanovića, bivšeg Cibonina trenera – nego i zbog posla obavljenog ovog ljeta. Uostalom, i prve prognoze s euroligaške scene kažu da je Zvezda 15. klub po snazi, a Partizan 10., među 18 euroligaša. Istovremeno, nakon što je Raduljica postao crveno-bijeli, Zvezdini navijači natjerali su klupski menadžment da više ne potpisuje srpske igrače koji su u karijeri igrali za seniore Partizana. Tu ponešto ima i zavisti Delija naspram Grobara, jer je Partizan, nakon što je dobio pozivnicu, oborio rekord Eurolige s 10.500 prodanih godišnjih ulaznica.

