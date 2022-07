Pao dogovor! Zvijezda Cityja seli u London za 56 milijuna eura

Uskoro bi engleski nogometni reprezentativac Raheem Sterling trebao obaviti sve liječničke pretrage i odmah nakon toga se priključiti svojim novim suigračima u Chelseaju koji se nalaze na turneji po Sjedinjenim Američkim Državama.

Od starta ljetnog prijelaznog roka se pričalo o odlasku 27-godišnjeg engleskog reprezentativca Sterlinga iz Manchester Cityja u Chelsea, a sada su tek formalnosti ostale do službene objave tog transfera koji će biti vrijedan 56 milijuna eura, kako prenose brojni otočki mediji.

Raheem Sterling to Chelsea, here we go! Final approval arrived from Man City. £45m fee plus £10m add-ons. Personal terms agreed days ago, it was never an issue. It’s done 🚨🔵 #CFC



Contract until 2027 plus option for further year. Tuchel already had direct conversation with him. pic.twitter.com/tr15HUp2B1