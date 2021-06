Ovo nije prava Hrvatska, na Škote moramo hrabrije: Ovaj nam je igrač nedostajao

U jednom katastrofalnom i jednom nešto boljem poluvremenu, Hrvatska je remizirala s Češkom (1:1). Koliko je u vrhunskom sportu ključna psihologija bilo je najočitije u jučerašnjoj utakmici na Hampden Parku. Rijetko kad smo u nekoj utakmici naše vrste, nakon samo desetak minuta, mogli vidjeti kako je koncepcija igre pogrešna.

Odnosno, da njihov govor tijela nije bio pravi. Tih pola sata, bilo je nešto najlošije što smo vidjeli u zadnje vrijeme. Jasno je bilo da Ante Rebić protiv Čeha ne može odraditi onu ulogu koju mu je bio namijenio izbornik Zlatko Dalić. Isto tako, jučer smo na najočitiji način svjedočili kako moderni nogomet doživljava transformaciju.

Bez pravih mehanizama u igri, postajete predvidljivi. To su najjasnije pokazali naši protivnici. Nakon pogotka Ivana Perišića, vratili smo se u tom psihološkom smislu. No, za pobjedu u srazu s Česima, jučer nam je nedostajalo gasa, nedostajalo je prave želje... Potpuno je jasno da u našoj nacionalnoj na tom planu nešto ne štima. Igrači nad kojima su bili najveći upitnici, poput Šime Vrsaljka i Joška Gvardiola, bili su među boljima... Ako bi za nekog većina navijača stavila ruku u vatru, bio bi to Marcelo Brozović. Baš nam je njegova čvrstina i pametna trka jučer nedostajala protiv Čeha.