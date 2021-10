Ovo je najbolji igrač svijeta u ovom trenu, a ne biste nikada pogodili o kome se radi

Kad smo prije početka ove nove nogometne sezone raspravljali o tome tko će biti najbolji na jesen 2021. i u proljeće 2022. godine, rijetko tko je spominjao ime Mohameda Salaha. Svi su bili okupirani igračima koji su odradili transfere poput Lionela Messija, Cristiana Ronalda i Romelua Lukakua ili pak mladim uzbudljivim napadačima poput Kyliana Mbappéa i Erlinga Hålanda. Salah je, unatoč činjenici da od svojeg dolaska u Englesku nije bilo sezone u kojoj je poentirao manje od 25 puta, nekako ostao ispod radara.

Prvi put u povijesti Liverpoola

Nakon uvodnog dijela ove sezone više nitko ne može negirati činjenicu da je Egipćanin s razlogom jedan od najboljih nogometaša svijeta, a ako iz sebe izbijemo sve subjektivne osjećaje i simpatije koje gajimo prema nekim nogometašima, možemo bez ikakvog pardona i ustručavanja reći da u ovom trenutku na svijetu ne postoji bolji nogometaš od Salaha. Nijedan igrač ne donosi prevagu u svojoj momčadi kao desno krilo Liverpoola, a toga je svjestan i njegov trener Jürgen Klopp koji se rijetko kad olako razbacuje komplimentima.

– Recite mi, tko je bolji od njega? Svi znamo što su Messi i Ronaldo napravili u svijetu nogometa i znamo koliku su dominaciju postigli, ali ako gledamo isključivo u ovom trenutku, Salah je najbolji na svijetu – rekao je njemački strateg.

Dva nogometaša za koje biste objektivno možda i mogli pronaći argumente da su u ovom trenutku bolji od Salaha su Realov Karim Benzema i Bayernov Robert Lewandowski. I Francuz i Poljak pružaju nevjerojatno dobre igre u svojem klubu i reprezentaciji i zaslužili su barem spomen u ovom tekstu, ali prevladava dojam da je Mo ipak nijansu kvalitetniji od njih u ovom trenutku.

– Želim u svakom trenutku vjerovati da sam najbolji na svijetu jer to je najbolji način za graditi samopouzdanje i ići dalje, ali ne mogu reći da sam najbolji jer je u svijetu puno odličnih igrača. Drago mi je da puno ljudi danas misli da sam najbolji, ali na kraju krajeva sve se to svodi na osobno mišljenje, a ja poštujem svačije – rekao je Salah u razgovoru za Sky Sports.

Da se sve ove tvrdnje i teorije ne bi činile neutemeljenima, idemo pogledati argumente. Vjerojatno je najzanimljiviji podatak taj da je Salah prvi igrač u povijesti Liverpoola (od 1892.) koji je zabio u devet ili više uzastopnih utakmica (trenutačno je riječ o deset utakmica). Nadalje, 29-godišnjak iz Nagriga je u 12 ovosezonskih utakmica sudjelovao čak u 20 pogodaka, dao je 15 golova i pet puta asistirao. Uz to treba istaknuti i statistiku vezanu uz širu sliku, ne samo ovu sezonu, a ona kaže da je Salah postao najbolji afrički strijelac u povijesti Premier lige (107 golova) prestigavši legendarnog Didiera Drogbu (104).

Foto: Aaron Chown Liverpool footballer Mohamed Salah at the unveiling of the new figure of himself at Madame Tussauds London. Picture date: Saturday October 16, 2021. Photo credit should read: Aaron Chown/PA Wire

Ta brojka još više dobiva na važnosti kad u kontekst dodamo podatak da je Salah do 107 pogodaka došao u 167 utakmica, dok su Drogbi za 104 pogotka trebale 254 utakmice. Izvedbe na terenu, zajedno sa statistikom, jasno nam kazuju da je Mohamed Salah najbolji afrički nogometaš svih vremena. Svatko tko zna barem osnovno o nogometu zna koliko su ove brojke i ova postignuća impresivne stvari, ali ako ste vidjeli njegove nevjerojatne pogotke protiv Manchester Cityja i Watforda ili njegov hat-trick protiv Manchester Uniteda ovog vikenda, svjesni ste da je Salahov dojam čak i bolji od tih nevjerojatnih postignuća.

Da se malo dotaknemo tog hat-tricka na Old Traffordu, Salah je jedan od samo dva nogometaša koja su kao gosti uspjela postići hat-trick u kazalištu snova. Jedini koji je to učinio prije Salaha bio je Ronaldo Nazario 2003. godine u dresu Real Madrida. Ostaje do kraja karijere Na Egipćaninovu žalost, bez obzira na činjenicu da trenutačno nema boljeg nogometaša, on nije među najvećim favoritima za ovogodišnju Zlatnu loptu. Iako je riječ o individualnoj nagradi, znamo da izbor za najboljeg nogometaša tradicionalno podrazumijeva i momčadske uspjehe, a takvih u posljednjih godinu dana nije bilo za momčad Liverpoola koja je zbog ozljeda u obrani prošla jednu turbulentnu sezonu te je ostala miljama daleko od trofeja.

Dok su nogometaši poput Messija (Copa America), Lewandowskog (Bundesliga) i Jorginha (Liga prvaka, Europsko prvenstvo) uspjeli pomoći svojim momčadima i staviti im trofeje u klupski ili reprezentativni regal, Salahu je to jedina mrlja u 2021. godini unatoč činjenici da pojedinac ne može sve sam i da je na terenu 11 igrača o kojima ovisi momčadski uspjeh. Možda nije najpoštenije, ali Zlatna lopta jednostavno tako funkcionira. Sa Zlatnom loptom u ruci ili ne, Salah je u manje od pet godina postao ozbiljan kandidat za najboljeg nogometaša Liverpoola u ovom stoljeću. Na temelju njegovih igara Liverpool je došao do jedinog naslova Premier lige u 21. stoljeću, a uz to je bio ključan i u osvajanju Lige prvaka prije nešto više od dvije godine. Ako zadrži svoju riječ i ostane u Liverpoolu do kraja karijere kao što je nedavno izjavio i ako, naravno, nastavi pružati ovakve izvedbe, mogao bi bez problema ući u konkurenciju za najboljeg nogometaša Liverpoola svih vremena, i u toj raspravi odnijeti suvereno prvo mjesto.