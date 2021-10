Salah, Messi i Luka oduševili, u večeri palo čak 4.38 golova po utakmici

Ovo su večeri zbog kojih kažemo da je Liga prvaka, uz svoj prestiž, i najzabavnije klupsko nogometno natjecanje. Prvi dan trećeg kola natjecanja po skupinama donio nam je čak 35 golova u osam utakmica, čak 4.38 po utakmici.

Nogometaši Atletico Madrida i Liverpoola nam nastavljaju pružati bogate i dramatične međusobne dvoboje u Ligi prvaka. Posljednja utakmica ova dva kluba bila je uzvratna utakmica osmine finala od prije dvije sezone u kojoj je Atletico slavio u Liverpoolu 3:2 i tako anulirao 1:0 prednost redsa iz Madrida, a i dvije godine nakon te nokaut faze ogled momčadi Diega Simeonea i Jurgena Kloppa nije nas razočarao, a ovaj put su redsi slavili 3:2 u Madridu.

Liverpool je ušao u utakmicu neočekivano dobro, a taj početak je obilježio tko drugi nego Mohamed Salah svojim klasičnim udarcem iskosa s poludistance u osmoj minuti. Ovim pogotkom je Egipćanin postao prvi nogometaš u 129 godina dugoj povijesti Liverpoola koji je zabio u devet uzastopnih utakmica i tako se upisao u povijesne knjige engleskog velikana. Već nakon 13. minuta Naby Keita je fantastičnim dalekometnim projektilom povećao na 2:0 za redse.

Foto: Isabel Infantes Liverpool's Mohamed Salah (centre) during the UEFA Champions League, Group B match at the Wanda Metropolitano, Madrid. Picture date: Tuesday October 19, 2021.

Ne samo da je to bilo prvi puta u povijesti Lige prvaka da je Atletico primio dva pogotka u prvih 15 minuta, već se to dogodilo i prvi put u Simeoneovom mandatu u Atleticu, koji, podsjetimo, traje već deset godina.

Bio je to šokantan početak ne samo zbog tih rekorda, nego zbog činjenice da Simeone zna kako protiv Kloppa, no njegovim igračima trebalo je malo vremena da to i pokažu. Antoine Griezmann je imao ulogu kakvu rijetko koji igrač odigra na jednoj utakmici. Prvo je u prvom poluvremenu zabio dva vrlo dobra pogotka za povratak u egal, a zatim je na početku drugog poluvremena nesmotreno donjim dijelom kopačke u glavu udario Roberta Firmino i zasluženo zaradio crveni karton.

Navijači rojiblancosa su pobjesnili, a to se još i pojačalo kad je Hermoso u kaznenom prostoru srušio Jotu za kazneni udarac kojeg je Salah sigurno realizirao. No, tu ni drami ni bjesnoći nije bio kraj. Daniel Siebert je pokazao na bijelu točku za Atletico nakon kontakta Jote i Gimeneza, no povukao svoju odluku nakon pregledavanja snimke, pa je tako Liverpool ostao s punim plijenom.

Osim Salaha, sinoć su briljirale još dvije nogometne veličine, Lionel Messi i Kylian Mbappé koji su PSG spasili od gubljenja bodova protiv jako opasnog Leipziga na Parku prinčeva. PSG je poveo preko Mbappéa, a Leipzig imao i vodstvo preokrenuvši preko Nkunkua i Mukielea. Parižani su strahovali, ali ukazao se Messi koji je prvo iskoristio asistenciju Mbappéa, a zatim sjajno 'Panenkom' svladao Gulácsija za važna tri boda i prvo mjesto u skupini. Joško Gvardiol odigrao je posljednjih 20 minuta.

Foto: Jan Woitas 19 October 2021, Paris: Football, Champions League, Group stage, Group A, Matchday 3, Paris Saint-Germain - RB Leipzig, Parc des Princes: Paris' striker Lionel Messi celebrates after scoring to make it 2-2. Photo: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

A o jednom hrvatskom reprezentativcu se sinoć pisalo biranim riječima. Luka Modrić je asistencijom za pogodak Viniciusa za 2:0 protiv Šahtara ponovno oduševio sve nogometne ljubitelje koji su ponovno počeli pisati hvalospjeve o njegovim briljantnim igrama unatoč poznim godinama. Bila je to prava lopta s očima kroz obranu za mladog Brazilca koji je poentirao dva puta, a Real se 5:0 dominacijom osvetio Šahtaru za lanjske poraze u grupnoj fazi.

Najugodnija iznenađenja u prva dva kola, moldavski Sheriff i belgijski Club Brugge nisu nastavila šokirati nogometni svijet. Dok je Inter (Perišić i Brozović od prve minute) u režiji fenomenalnog Edina Džeke uvjerljivo svladao autsajdere 3:1, Manchester City je u Belgiji kompletno razmontirao Brugge s 5:1. Ostali smo bez velikih iznenađenja, ali rijetko tko će se buniti jer smo na sedam od osam utakmica vidjeli četiri ili više pogotka.