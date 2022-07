'Ovo je gnjusna laž!' Otac dinamovca tvrdi da su u Hajduku zvijeri. Optužio ih zbog menadžera, evo o kome se radi

Oliver Brkljača, otac 17-godišnjaka koji je proteklih dana zbog transfera iz Hajduka u Dinamo postao udarna vijest u svim relevantnim medijima u Hrvatskoj, odlučio je progovoriti i iznijeti svoju stranu priče. Njegov sin Marko osam godina proveo je u Hajduku, donedavno je ljubio Hajdukov grb na dresu, a sada odjeven u plavo iz Maksimira poručuje kako će napraviti sve za naslov prvaka s Dinamom.

Pregovori Brkljačine obitelji s Hajdukom oko maloljetnog igrača trajali su gotovo pola godine, a otac Oliver o tome je odlučio javno govoriti. Od kolega iz 24sata zahtijevao je da njegove izjave objave od riječi do riječi, a priča je krenula od prvog kontakta Hajduka s njegovim sinom. Iznio jer detalje stipendijskih ugovora koje je Mario potpisao, kao i cifre koje su mu ponudili tijekom pregovora. Priznao je da je umjesto povećanja plaće tražio postotak od budućeg transfera, ali Hajduk na to nije pristao. Tvrdi da su ponudili iznos od 20 tisuća kuna mjesečne plaće, a otac je želio da se nađu između 20 i 60 tisuća te je tražio spomenuti postotak. Iznio je i tvrdnju koja je ljude u Hajduku šokirala, a u fokusu je kako doznajemo nogometni agent i bivši igrač Hajduka te legendarni HNL golgeter Tomo Erceg. Brkljača stariji kaže da mu je Erceg dosađivao pozivima i nudio razne opcije za transfer, iako Mario ima svog menadžera.

Mene je zanimalo zašto me nitko pet mjeseci nakon prve ponude nije zvao, a njima je očito cilj bio posvađati mene s Markovim agentom, pa da prijeđemo kod tog njihovog vanjskog suradnika. I to je bila poanta cijele priče. Ljudi u Hajduku čiste su zvijeri. Znate zašto je Marko otišao iz Hajduka? Odjednom se u priči pojavio jedan dugogodišnji igrač, danas agent i vanjski suradnik Hajduka, sam se predstavlja i kao veliki prijatelj Lukše Jakobušića. Skaut tog čovjeka me zvao danima, stalno tražio da se nađemo, ali ja sam odbio barem desetak takvih poziva. Čim smo se našli, čovjek me prvo pitao ima li Marko agenta. Rekao sam da ima, čovjeka kojem potpuno vjerujemo, a onda me isti pitao zašto sam uopće došao na ovaj sastanak. Ništa mi nije bilo jasno, pa oni su zvali mene, a ne ja njih. Čovjek se predstavio kao agent i vanjski suradnik Hajduka, znao je baš svaki detalj o svakom dosadašnjem sastanku...", ispričao je otac za 24sata.

Hajduk: Degutantno, mi ovako ne radimo

Službeni Hajduk reagirao je priopćenjem i najavio tužbu.

'Na dan završetka pregovora s igračem Markom Brkljačom i njegovim zastupnicima jasno smo i transparentno iskomunicirali razloge zbog kojih nije došlo do dogovora između dvije strane.

Degutantne optužbe koje je njegov otac Oliver Brkljača iznio u dijelu medija nemaju nikakve veze s istinom, HNK Hajduk ne funkcionira na takav način te ih sa zgražanjem odbacujemo.

Zbog svega izrečenog, prisiljeni smo pokrenuti odgovarajuće pravne postupke u svrhu zaštitite prava i integriteta Kluba, kao i institucije predsjednika te sportskog direktora Kluba', stoji u priopćenju s Poljuda.

Čim stupimo u kontakt s Ercegom, dugogodišnjim Hajdukovim suradnikom uz kojeg se ne vezuju afere sličnog tipa, objavit ćemo i njegovu reakciju.