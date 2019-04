Ovo će porušiti sve hrvatske rekorde: Mladi dinamovac odlazi za 40 milijuna eura?!

Sve je jasnije da Dani Olmo za godinu dana u ovo vrijeme neće marširati hrvatskim nogometnim travnjacima, taj 20-godišnji igrač Dinama (za tri tjedna imat će 21 godinu) postao je vruća priča, kojoj temperatura raste kako se približava kraj sezone. Kako se prijelazni rok bude bližio, tako će tih priča i kombinacija biti još i više iako ih ni sad ne manjka.

Još je rano za ponude

No i u Dinamu su svjesni da mladog Španjolca neće moći zadržati, da je on prvi iz plavih redova koji čeka na izlaznim vratima, čeka se samo da ih netko otvori, netko s debelom novčarkom koja će čelnike Dinama “izuti iz cipela”.

Više se ne govori o cijeni u milijunima eura, nego u desecima milijuna. Plavi su još prije mjesec-dva nagađali da bi mogli za njega dobiti 20, pa i 25 milijuna eura, a sad se počelo špekulirati i s odštetom od 40 milijuna eura, to bi porušilo sve rekorde Dinama i hrvatskih transfera.

– Jasno da će ćemo Danija teško zadržati – rekao nam je nekoliko puta njegov trener Nenad Bjelica.

I Danijev otac Miguel Olmo, koji je sad sa sinom u Zagrebu, potvrdio je da će se Dinamo i Dani zacijelo ovog ljeta rastati, da je vrijeme da njegov sin nastavi napredovati u još jačem klubu, u još jačoj ligi. A kad tata tako kaže, sve je jasno.

I nije slučajno što se ta priča sve češće vrti baš uoči ovog ljeta iako Olmo ima ugovor s plavima do ljeta 2021. godine. Žele li plavi doista zaraditi ogroman novac na ovom sjajnom igraču, onda ga moraju prodati sada.

– U današnjem nogometu i na današnjem nogometnom tržištu sve je moguće, pa i iznos od 40 milijuna eura o kojem se sad priča nije nemoguć. Dani ide sa Španjolskom na Europsko U-21 prvenstvo, zamislite da bude europski prvak, što nije nemoguće... Tada bi cijena samo još rasla – kazao nam je Andy Bara koji se zajedno s Juanom Lópezom i tatom Miguelom brine o karijeri mladog Španjolca.

Objasnio je Bara i zašto je za Dinamo važno da ga proda ovog ljeta:

– Daniju za dvije godine istječe ugovor, ako ostane u Dinamu do zime ili do drugog ljeta, onda nema kluba koji će dati više od deset milijuna eura za igrača koji je pred istekom ugovora. A šest mjeseci prije isteka već može potpisati za drugi klub i otići bez odštete. Dinamo sve to dobro zna i zato se ni od kluba nije moglo čuti da ga neće pustiti – kaže Andy Bara.

Ima li kakvih konkretnih novosti, osim medijskih nagađanja da ga žele Barcelona, Real, engleski velikani...?

– Novost je da Dani i dalje odlično igra, da zabija golove. No oko ponuda nema ništa konkretno, ako tu ne računate brojne pozive, zanimanja, upite. No realno je za sve to još prerano. Dani je igrač za klub koji će igrati Ligu prvaka, a neki klubovi koji bi mogli biti potencijalni kupci još se bore za Ligu prvaka. Za mjesec dana slika će biti jasnija. Ne znam jesu li ti klubovi kontaktirali Dinamo, ali držim da je i za te kontakte i razgovore još prerano – veli Bara.

Istina, Olmo i dalje igra sjajno, u subotu je Istri zabio golčinu za 3:0, a onda i lako poentirao za konačnu 4:0 pobjedu Dinama. On se očito puno ne opterećuje pričama o prodaji, i sam nam je nekoliko puta rekao da se on time ne bavi.

– To me sad ne zanima, o tome se brinu moji agenti i moj tata, ja se brinem samo o tome da i dalje maksimalno radim, da što bolje igram – kazao je Dani.

Čekaj da uzmem trofeje

Možda je više rekao svom menadžeru?

– Ha-ha, nije. Doista je istina da se s njim o tome ne može pričati, kad smo i pokušali, kaže: Čekaj da uzmem sve trofeje pa onda možemo o tome. Dani doista uopće ne razmišljao o tome što će biti na ljeto – zaključio je Andy Bara.

U slučaju da zainteresirani klubovi i kontaktiraju Dinamo, u Maksimiru su dovoljno mudri da zasad te ‘prosce’ drže na ‘ledu’. Ne vjerujemo da će ići u realizaciju posla prije Europskog prvenstva na kojem će Dani sa Španjolskom igrati možda i protiv Hrvatske. Španjolska treba poći skupinu u kojoj je s Italijom, Poljskom i Belgijom, a Hrvatska još težu s Engleskom, Francuskom i Rumunjskom.

No, dođe li netko doista zagrižen za kupnju španjolskog bisera iz Dinama s pravom cijenom, u Maksimiru ne moraju čekati Euro. Kako se po europskim medijima provlače imena tih nogometnih velikana, mogla bi postati i stvar prestiža tko će ga kupiti, a zbog toga u Dinamu mogu samo trljati ruke i čekati. Blagajna im je dobro popunjena od dosadašnjih prodaja i igranja u Europi te mogu čekati pravu ponudu, a ona će doći. I onda plavi više ne moraju nikoga prodati da bi mirno živjeli, bit će mirni i “puni ko brod” godinu-dvije dana.

