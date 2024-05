'Ova je borba za mene biti ili ne biti. Dubois? Mislim da sam puno bolji od njega...'

Ponajbolji hrvatski boksač Filip Hrgović ove će subote u saudijskoj prijestolnici Rijadu imati meč karijere. Naš će borac za suparnika u svom 18. meču karijere imati britanskog borca Daniela Duboisa. Njihova će se borba odviti u sklopu priredbe nazvane Matchroom vs. Queensberry 5v5. Poznato je i to da, iako je borba trebala biti za svjetski pojas po verziji IBF, do toga ipak neće doći. Ukrajinac Oleksandr Usik zatražio je izuzeće za odluku o tome da mu se oduzme pojas nakon borbe s Tysonom Furyjem.

Kako to već uvijek biva, Hrgović prije svake borbe daje jako puno intervjua, a sada je govorio i za Queensberry Promotions. Istaknuo je koji bi detalj u borbi mogao presuditi:

- Ova borba je za mene biti ili ne biti. On je već dvaput gubio, ali su ga vratili. Puno je lakše kad dolazite iz Velike Britanije, izgubite i onda vam daju dva laka meča, pa ste ponovno pri vrhu. Meni nije tako. Izgubim li, bit će mi puno teže vratiti se. Želim pobijediti. Ponavljam, mogu ga zaustaviti, ja sam najbolji udarač s kojim se susreo - rekao je Hrgović pa dodao:

- Dubois je u posljednjem meču pokazao da može preživjeti poteškoće u borbi, bio je dobar u završnim rundama, ali Jarrell Miller nije udarač poput mene. Čvrst je i napada, ali nije moćan udarač, mislim da sam puno bolji. Pritisnem li ga, sigurno ću ga zaustaviti.

Borba Hrgovića i Duboisa održat će se u Rijadu, 1. lipnja, a cijeli događaj počinje od 20 sati. Predviđeno je da se Hrgović i Dubois bore u predzadnjoj, šestoj borbi, što bi trebalo biti iza 22 sata. Što se TV-prijenosa tiče, kao i u slučaju borbe Usik - Fury, nje zbog ekskluzivnih prava DAZN-a neće biti na programu niti jedne naše televizijske kuće ili platforme.